Autoblog advies: fun roadster voor 7.000

Wat is de leukste fun roadster voor 7.000?

Voor het advies van vandaag komen we uit bij die van Jelmer. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Jelmer niet alleen staat. Niet alleen omdat hij voorzien is van een partner, maar omdat we deze aanvraag rond de lente veel krijgen: een leuke tweezits roadster voor erbij. Geen rijdende Panna Cotta als een Saab Cabrio of een fout getunede E36 met imitatie-koplampen. Een keurige roadster waarbij de motor slechts een onderdeel is van de rijbeleving.

Jelmer is precies naar zoiets op zoek. Het hoeft niet heel erg nieuw te zijn, zo lang het maar een leuk rijdende roadster is. Eenvoudiger gezegd dan gedaan, want zijn vrouw wil namelijk ook een paar verzoeken in laten willigen. Als er dan toch 5-7 mille stuk geslagen gaat worden op een auto, dan wel eentje waarmee je bijvoorbeeld een midweekje op vakantie kunt. Uit financieel oogpunt mag het best iets zijn wat op termijn meer waard wordt. Nu zouden wij bij dat laatste zeggen: zolang je maar lol hebt, investeringen in deze prijsklasse zijn er bijna niet, laat staan als het een open sportwagentje moet zijn. Dat gezegd hebbende, we gaan op zoek naar de leukste fun roadster voor 7.000 euro.

De eisen en wensen zijn als volgt:

Huidige /vorige auto's: Audi e-Tron, Audi A4 Avant Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Alleen prive, zakelijk al een Tiguan R-Line Budget: 5.000 tot 7.000 euro Jaarkilometrage: Niet zoveel: max 10k per jaar Brandstofvoorkeur: Gewoon benzine Reden aanschaf andere auto: Roadster voor de fun-kilometers Gezinssamenstelling: Kinderen hebben studenten OV gelukkig Voorkeursmerken/modellen: Als het dat er maar af kan No-go modellen / merken: Saab Cabrio en andere zompige vierzitters

Mazda MX-5 1.8 S-VT Sportive (NB2)

€ 6.500

2005

130.000 km

Het is de maatstaf in zijn klasse, zeker in de categorie fun roadster voor 7.000 euro. Sterker nog, Mazda bedacht deze klasse. Nou ja, ze hedden het concept van Britse sportwagens geleend en geperfectioneerd. In het budget heb je keuze uit late NB-modellen of hele vroege NC-modellen met veel kilometers. Tip: laat die latere links liggen. De NC is een beetje de drol onder de MX-5’jes, zeker de pre-facelift modellen. De latere ND’s zijn gezegend met veel meer feedback en finesse. Ook voelt ‘ie iets potiger aan, ondanks het bescheiden aantal van 146 paarden. In het budget is er ruime keuze. Let wel op roest, want deze auto’s kunnen enorm hard wegrotten.

Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor (R170)

€ 6.950

2002

160.000 km

De SLK is een roadster voor mensen die niet van de rijeigenschappen van een roadster houden. Voor een tweezits roadster met achterwielaandrijving rijdt de auto ook knap beroerd, eigenlijk. De besturing is lachwekkend indirect, het onderstel is te zacht en de handbak schakelt als een pan erwtensoep. Nee, pak een automaat en je hebt een soort kleine C-klasse cabrio. De 2.3 viercilinder met mechanische compressor is een serieus krachtige machine die onderin en boven in de toeren goed thuis is. Nog een voordeel: het land staat er vol mee. Ga voor een model van na de facelift, die zijn net even wat strakker.

Audi TT Roadster 1.8 5v Turbo quattro (8N)

€ 6.750

2000

115.000 km

De Audi TT was overduidelijk op mensen gericht die jonger van geest waren dan de gemiddelde SLK-bestuurder. De SLK-bestuurder had eigenlijk altijd meer jaren geleefd dan nog te gaan. De TT Roadster is eigenlijk veel briljanter dan de gesloten versie. Het was nooit de scherpste coupé, maar kijkend naar de cabrio-concurrenten was de TT Roadster een solide aanbieding. De auto is aanzienlijk dynamischer dan de SLK, maar dat is niet zo moeilijk. Het zijn bijzonder goede cabrio’s: het dak opent snel en is van stof, dus je hebt nog wat bagageruimte over. De 1.8T motor is een gemoedelijke brombeer en met een beetje mazzel heb je een nimbus grijs exemplaar met zo’n baseball-handschoen. De 180 pk-versie met handbak is echt snel zat, maar mocht je tuningsplannen hebben is de 225 pk beter geschikt, mede dankzij de vierwielaandrijving. Zowel een voor als nadeel: het is technisch gezien een Golf. Onderdelen zijn dus goedkoop en eenvoudig te vinden, maar de auto is niet hard en exotisch als deze eruit ziet.

MG TF 160

€ 6.800

2002

75.000 km

De MG is juist wel een raszuivere exoot. Het is namelijk een Britse sportwagen met middenmotor. Het was altijd een beetje onduidelijk wat MG met de F in gedachten had, die was behoorlijk comfortabel, wellicht te zacht en soepel. De TF was aanzienlijk straffer. Nog altijd geen wonder van sportiviteit of fijn gevoeligheid, maar je kon er iets beter mee spelen. De 1.8 motor lust af en toe wel een koppakking, maar de K-Series zijn misschien wel de fijnste viercilinders ooit gebouwd: onderin lekker krachtig, terwijl ze ook lekker door de toeren gejaagd kunnen worden. Als sportauto is de MG TF niet geschikt, maar het comfort van de SLK biedt ‘ie niet. Ook is de TF niet bijzonder ruim en kan het qua onderdelen telkens lastiger worden. Daar staat tegenover dat het koetswerk bijzonder fraai oud wordt en de charme van zo’n MG klopt helemaal.

Alfa Romeo Spider 2.0 T. Spark 16v Lusso (916S)

€ 6.750

2002

120.000 km

Uiteraard moet er ook een Italiaanse sportwagen in komen te staan, als we op zoek zijn naar een fun roadster voor 7.000 euro. De Alfa Romeo Spider van de 916-generatie was voor het eerst voorzien van voorwielaandrijving. Wederom zien we hier dat een auto met voorwielaandrijving beter rijdt dan met achterwielaandrijving, want de voorganger bood een antieke rijervaring. Ga voor een zo laat mogelijke Spider tot 2003, daarna kregen ze een moeilijk lelijke neus die totaal niet aansloot bij de rest van het design. Qua motoren: die 3.0 V6 is het meest magistraal, maar zeer lastig te vinden binnen het budget. Ga daarom ook voor een nette 1.8 of 2.0 T.S. Die sturen fijner (minder gewicht in de neus), maken een verslavend lekker kabaal en zijn snel zat voor het type auto. Het verschil tussen de 1.8 en 2.0 is op papier erg klein, in het echt merk je dat de 2.0 veel beter bij de les is, zeker laag in de toeren. Vermijd altijd de 2.0 JTS. Sla de 2.0 V6 Turbo over.

Toyota MR2 1.8 VVT-i (W30)

€ 6.500

2001

130.000 km

Ondanks dat de Mazda MX-5 de evergreen is in zijn klasse, is de MR-2 op bijna alle punten beter. We zoeken de leukste fun roadster voor 7.000 euro en meer fun dan een MR2 wordt het niet. De MR2 is lichter, heeft een prettigere motor, ziet er knapper uit (persoonlijk uiteraard) en weet veel meer rijplezier te bieden dan de Mazda MX-5. Daarmee bedoelen we niet dat de gewone MX-5 géén lol biedt, maar de MR-2 is echt hilarisch. Die kan elk moment gecontroleerd dwars. Ook op legale snelheden heb je een grijns zo grote als een Spindle Grille. Zijn er dan geen nadelen? Ehh, ja. Het grootste nadeel is het gebrek aan bagageruimte: voorin is er heel weinig plaats. Ook is er nauwelijks aflegruimte. Daarmee beperkt de MR2 zich echt tot funauto en is het lastiger om leuke trips door Europa te maken, zoals je met de andere auto’s wel kunt. Vermijd de SMT halfautomaat. Altijd.

BMW Z3 Roadster 2.0i (E36/7)

€ 6.950

2000

160.000 km

BMW was er vlug bij met de roadster-revival in de jaren ’90. De Z3 werd een enorm succes, wat betekent dat je ze goed in het budget kunt vinden. Daarbij is er eigenlijk alleen maar keuze uit viercilinders: vroege 1.8 en 1.9’s, of een latere 1.8i. We vonden één 2.0 bij een particulier. Die zescilinder draagt wel een beetje bij aan de BMW roadster-magie. Van zijn rijkwaliteiten hoeft ‘ie het verder niet te hebben, want de Z3 is een beetje ouderwets, heeft weinig grip en is weinig communicatief. Daarom is een late 1.8i in een nette uitvoering misschien wel net zo goed. Je gaat toch niet scheuren. Gewoon een fantastisch uitziende tweezits cabrio voor mensen met bescheiden haast.

YOLO: Porsche Boxster (986)

€ 7.950

1997

165.000 km

Nu zijn we echt lekker Yolo bezig met een leuke fun roadster voor 7.000 Te meer omdat je het niet redt met 7 mille. Je moet namelijk over het budget gaan qua uitgaven én rekening houden met hogere kosten qua onderdelen en onderhoud. Dat zijn meteen de grootste nadelen. Voor de rest is zo’n Boxster bijna perfect. Men zegt dat ze te langzaam zijn, maar dat is alleen naar Porsche maatstaven het geval. Alles in dit rijtje blijf je met gemak voor, alleen de TT quattro is nipt sneller. De Boxster doet verder vooral heel erg weinig verkeerd: de zescilinder heeft slechts 204 pk (toen ‘ie nieuw was), maar klinkt uit de kunst. De wegligging is fabelachtig en het stuurgevoel zuiver en direct. Het totaalplaatje klopt gewoon. De eerlijkheid gebeid wel te zeggen dat je per 1.000 euro dat je uitgeeft aan een Boxster, ook terugziet aan de auto.

