Toto Wolff belooft beterschap voor rest van seizoen

Maar onder beterschap verstaat Toto Wolff helaas niet dat zijn coureurs in de rest van het seizoen geen andere rijders meer van de baan rammen.

Soms krijgen wij bij Autoblog het verwijt dat we niet helemaal objectief zijn als het op Formule 1 aankomt. Dat wordt er gezegd dat wij Lewis Hamilton bashen. Of Toto Wolff. Of erger nog, Valtteri Bottas.

Ach, op sommige fronten hebben de klagers gelijk. Van een beetje Hamilton prikkelen is wat ons betreft namelijk nog nooit iemand veel slechter geworden. En al is het voor sommigen makkelijk om iets naars over Valtteri te zeggen, toch doen wij dat vrijwel nooit. Want wat een geweldige vent is dat toch…

En over Toto Wolff zijn we alleen kritisch als hij zich weer eens heeft laten gaan en van alles roept over anderen. Blijkbaar is onze scherpe pen dan terecht, want Toto belooft zelf beterschap wat dat betreft.

Toto Wolff wil zich niet langer laten kennen

Als je een beetje naar Toto hebt geluisterd de afgelopen maanden, is je wellicht opgevallen dat hij na de race in Bakoe niet meer zo enorm heeft gevuilbekt richting de equipe van Max Verstappen. Daar was de laatste keer. Toen noemde hij Red Bull-baas Christian Horner (vrij vertaald) ‘een blaaskaak die niks anders wil dan alleen maar in beeld komen’.

Dat had betrekking op het moddergooien over en weer over de flexibele achter- en voorvleugels van Red Bull en Mercedes. Maar na deze uitbarsting is het een beetje stiller geworden bij Toto Wolff. Kijk aan. Beterschap dus.

Schelden is een vorm van afleiding

Tegen gpfans.com zegt Toto Wolff dat dit heen en weer geklets alleen maar afleidt en dat dit niet de bedoeling kan zijn. Toto belooft dus beterschap en zegt zich in het vervolg alleen nog op zijn eigen team te focussen en zich niet meer te laten afleiden door Red Bull.

De uitbarsting in Bakoe kwam volgens Wolff alleen maar omdat hij geïrriteerd was geraakt door de woorden van Christian Horner. Maar dat zullen we dus niet meer zien. Aldus Wolff zelf.

Wat denken wij -als autoriteit- ervan?

Wij -als absolute autoriteit op het gebied van schelden icm auto’s en autosport, evenals autoriteit op bier- en bitterbalgebied en met verstand van waterpolo, hup Yuri van Gelder- denken dat Toto een spelletje speelt en helemaal geen beterschap gaat laten zien. Nee joh, gaat niet gebeuren.

Dat zit niet in de aard van het beestje. Denken wij hè, qua mening enzo. Dit is volgens ons gewoon weer een afleidingsmanoeuvre van de beste man.

Let maar op. Als Yuki Tsunoda straks als een razende de twee Mercedessen uitschakelt in Eau Rouge en Checo doet een race later hetzelfde in de Tarzanbocht op Zandvoort, moet je eens opletten hoe de Wolffmeister weer gaat vloeken.

Bring it on, zeggen wij hier! We hebben d’r zin an!