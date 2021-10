Red Bull niet onder de indruk van jong talent Toto Wolff

Mercedes teambaas Toto Wolff blijkt gewoon een verborgen verleden te hebben bij Red Bull.

Toto Wolff kennen we de laatste jaren als de succesvolle teambaas van Mercedes in de F1. Wat velen ook nog weten, is dat de beste man ooit ook zelf achter het stuur kroop. Wat je echter wellicht niet wist, is dat Toto jarenlang in de kleuren van Red Bull de internationale circuits onveilig maakte.

Het levensverhaal van Toto is dan ook best interessant. Zelf heeft Toto, of Torger zoals hij eigenlijk echt heet, wel eens aangegeven dat een jeugd in relatief arme omstandigheden hem gemotiveerd heeft om het te maken in het leven. Naar de meeste maatstaven die daar normaal voor gehanteerd worden, kunnen we stellen dat dat gelukt is. De epische autosportcarrière die Toto ooit nastreefde, is er echter nooit gekomen.

Begin jaren ’90 probeerde Wolff het met hulp van Walter Lechner (zeg maar de Oostenrijkse Slotemaker) in opstapklasses. Gefinancieerd door een kleine sponsor en een bescheiden erfenis van zijn oma, moest Wolff uiteindelijk echter twee dingen accepteren. Het eerste was dat het geld op was. Het tweede dat jongens als Alexander Wurz sneller waren.

Als heuse college dropout moet de toekomst voor Wolff er op dat moment niet per se enorm rooskleurig uitgezien hebben. Doch via een baan bij een bank in Polen, werd Wolff vertegenwoordiger van een Pools bedrijf in staal en papier. Op het moment dat de grootste klant van dit bedrijf afhaakt, raakt het bedrijf in zwaar weer. Naar verluidt is dit het moment dat Toto zijn eerste dikke deal doet in de zakenwereld. In ruil voor het overnemen van schulden van het bedrijf, krijgt hij 25 procent van de toko in handen. Een deal die later zijn vruchten afwerpt.

Toto investeert vervolgens tijdens de dotcom-bubbel handig in internet- en telefoniebedrijven. In korte tijd vermenigvuldigt hij zijn vermogen alsof hij bitcoin gekocht heeft in 2009. Dit opent de deur naar het tweede deel van Toto’s autosport carrière. Het aanstormend talent van weleer wordt een gewaardeerde gentleman driver.

En dat levert ook bovenstaande foto op. Samen met (meestal) Dieter Quester en Philipp Peter, komt Toto met een BMW E46 in Red Bull kleuren onder andere uit in het FIA GT kampioenschap. Goede resultaten zijn er zeker. Toto wint bijvoorbeeld de eerste editie van de 24 uur van Dubai. Wolff toont zich een angstloze coureur achter het stuur. Vooral in moeilijke omstandigheden is hij serieus snel. Wolff rijdt daarnaast ook rally’s, waarbij hij regelmatig ‘de limiet opzoekt’ door keihard klababber te gaan. Desalniettemin is Toto nog steeds van mening dat hij in de rallysport als coureur zijn brood had kunnen verdienen.

Een ‘hoogtepunt’ van Wolffs carrière is een recordpoging op de Nürburgring in 2009. Met een Porsche 997 RSR breekt Toto bij zijn eerste poging het record met een 7:03.28. De Oostenrijker wil echter meer en ook het onofficiële ronderecord van Niki Lauda uit de jaren ’70 verbeteren. Dat staat op 6:58. Wolff stuitert met 268 kilometer per uur de baan af bij Fuchsröhre. Lauda betitelt de poging later als de domste zelfmoordmissie waar hij ooit in zijn leven van gehoord heeft.

Klinkt als een coureur die Helmut Marko graag in zijn stal zou hebben. Doch geconfronteerd met de foto’s van Wolff in Red Bull pak, laat Der Helmut het volgende optekenen:

Ik hoop dat het geen recente foto is. Hoe dit ooit zo gekomen is weet ik niet, maar ik heb er in ieder geval niks mee te maken. Helmut Marko, ziet er op recente foto’s uit als Helmut Marko

Gezien de gespannen verhouding tussen Red Bull en Mercedes de laatste tijd zou je de opmerking heel serieus kunnen nemen. Maar gelukkig ziet Marko er in dit geval ook wel de humor van in. Hij voegt er namelijk aan toe:

Hij mag die overall dit weekend ook wel weer dragen. Helmut Marko, altijd wel in voor een grapje

Waarvan akte.