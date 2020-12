Zelf de beste private lease deal vinden - Autoblog.nl

Zet niet jezelf, maar het internet aan het werk om de beste private lease deal te vinden die bij jouw situatie past.

We hoeven je denk ik niet meer uit te leggen dat private lease populair is in Nederland. Met name in het goedkopere segment is het een interessante optie. Het vinden van een goede private lease deal is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Nu kan je 150 tabbladen openen in je browser en jezelf een ons vergelijken. Of je maakt gewoon gebruik van een vergelijkingstool. We zetten er een aantal voor je op een rijtje.

Leaseplan

Een bekende Nederlandse naam is Leaseplan. Deze toko helpt niet alleen de zakelijke markt, maar houdt zich tevens bezig met private lease. Het is goed om te weten dat de tool erg basic is. Je kunt bijvoorbeeld nauwelijks eigen voorkeuren invullen. Op basis van ingevulde jaarlijkse kilometers krijg je een overzicht. Heb je echt een voorkeur voor een bepaald merk of model is het dus beter om even verder te kijken.

Leasebak

De naam Leasebak.nl lijkt op bovenstaande, maar hier is al meer mogelijk qua persoonlijke wensen. Je kunt filteren op autogrootte, merk en prijsklasse. Met deze filters is het makkelijker om als je gaat private lease vergelijken. Naar aanleiding van een stappenplan krijg je een aantal opties voorgeschoteld. Aan jou de keus welke het uiteindelijk mag worden.

Private Lease Vergelijker

Dit is een hele simpele vergelijkingssite. Je kunt filteren op basis van een merk of op basis van een budget. Vervolgens krijg je de opties te zien. Handig als je niet zo kritisch bent en voor bijvoorbeeld maximaal 300 of 400 euro per maand een private lease deal zoekt.

Private Leasy

Ook een vergelijkingssite, maar let op. Alleen de merken Citroën, Peugeot en DS Automobiles zijn te vinden op dit platform. Je kunt filteren op merk, kilometrage, looptijd, prijs en versnellingsbak. Daardoor is het makkelijker filteren als je op zoek bent naar de juiste Fransoos. Door het geringe aanbod ben je wel snel klaar en is het vergelijken natuurlijk wat beperkt.

LeaseVergelijker

Dit is een vrij uitgebreide. Typisch voor iemand die een private lease deal overweegt, maar wel al in zijn of haar hoofd heeft wat het zo’n beetje moet worden. Zo kun je uitsluitend SUV’s, stationwagens of bijvoorbeeld een hatchback in je zoekactie meenemen. Daarnaast worden zowel nieuwe auto’s als occasions meegenomen in het aanbod. Dit laatste is interessant als je met een streng budget is. Een occasion is nu eenmaal een stuk voordeliger in vergelijking met een nieuwe auto.

Keurmerk Private Lease

Geen vergelijkende partij in het zoeken van je private leaseauto, wel een instantie die erop toezit dat de deal netjes verloopt. Stichting Keurmerk Private Lease is in het leven geroepen om consumenten te beschermen wanneer ze een private lease contract tekenen. Bij de meeste bekende partijen zie je dit keurmerk terugkomen. Goed om op te letten dus!

ANWB

De ANWB heeft in samenwerking met Leaseplan het label ‘ANWB Private Lease’. Via de site van de ANWB kun je aan de hand van criteria wensen opgeven. Vervolgens komt er uit het aanbod een geschikte auto of auto’s naar voren. De ANWB heeft vooral auto’s in het aanbod uit het B- en C-segment.

Bonus tip

Eenmaal de selectie gevonden waar je tevreden mee bent? Ram niet meteen op de bestelknop. Wellicht kan de prijs per maand nog voordeliger dan je denkt door simpelweg even te bellen met het desbetreffende bedrijf. Je kunt ook meerdere selecties tegen over elkaar zetten. Een verkoopadviseur kan aan de hand van een persoonlijke offerte je wellicht een tientje of meer per maand besparen.