Toto Wolff maakt na introspectie en zelfreflectie zijn toekomst bekend

Toto Wolff heeft zijn eigen toekomst helder voor zich.

Teameigenaren en bazen in de Formule 1, we hebben al de nodige bijzondere exemplaren gehad. Wat te denken van Don Nichols, de mysterieuze eigenaar van het Shadow team en naar verluidt voormalig spion. Of Didier Calmels, mede-eigenaar van Larrouse en moord’naar van zijn betere helft. Vijay Mallya, Jean-Pierre van Rossem, Flavio Briatore…Allemaal oplichtertjes, dromers en (halve) criminelen met een groots ego.

Wat dat betreft is het nu allemaal een stuk keuriger (voor zo ver we weten). Christian Horner gaat weliswaar vreemd met een medewerkster, maar een moordenaar zien we niet in hem. Toto Wolff gooit misschien af en toe een hoofdtelefoon kapot en sjoemelt wat met huizen in Oostenrijk, maar verder is hij ook redelijk clean. De twee bazen van de meest succesvolle teams van de laatste tien jaar hebben zo veel gemeen. Maar uiteraard hebben ze ook een grondige hekel aan elkaar.

Omdat Wolff de afgelopen jaren vaker verloren heeft, komt dan natuurlijk de vraag ‘gaat hij een keer weg?’ naar voren. Nu is Wolff naast teambaas ook voor een derde deel eigenaar van het Mercedes F1 team. Dus mag hij dat min of meer zelf bepalen. En dat heeft hij nu, zo zegt hij zelf, dan ook gedaan.

Wolff claimt daarbij dat hij na ernstige introspectie en zelfreflectie, buzzwoorden die dezer dagen erg vaak gebezigd worden -uiteraard met name door types die er zelf helemaal niets van hebben- besloten dat hij ‘gewoon’ nog jaren blijft:

I have always been very self-critical and introspective. Is this what I am good at? Am I working in something that I understand and I feel I can contribute? I ask myself that question all the time, for 30 years and the decision I have taken is that I am a co-owner of this business and I am going to stay a co-owner of this business, whether I am team principal or CEO or chairman. I have had it in the past where suddenly you have that moment where you think there is somebody that could do this better, whether that is because they have more energy, more intelligence, more knowledge, or more compassion. That day will come but jointly (with co-owners’ Ineos and Mercedes-Benz AG) we have not identified who the next person will be. I still love it. Maybe one day I wake up and I don’t love it. There might be a stone falling on my head and I am not team principal anymore. But this is the destiny I am choosing with my co-shareholders. I have signed a new three-year contract and I am going to be the most permanent unless I die, but maybe in various roles in the top management.

Toto Wolff, is een beetje veel met zichzelf bezig