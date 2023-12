Álle F1-teams ontkennen Toto en Susie verlinkt te hebben

Met alle F1-teams bedoelen we ook echt alle F1-teams, één voor één.

Susie Wolff beleeft vandaag niet de verjaardag die ze zich voorgesteld had. Zij en haar wederhelft staan in het middelpunt van de belangstelling en niet vanwege de juiste redenen. De FIA is een onderzoek gestart naar mogelijke belangenverstrengeling. Toto en Susie zouden vertrouwelijke informatie aan elkaar doorgefluistert hebben.

De potentiële belangenverstrengeling zit ‘m in het feit dat niet alleen Toto maar ook Susie een functie heeft binnen de Formule 1. Zij is namelijk de manager van F1 Academy, de opstapklasse voor vrouwen. In die hoedanigheid werkt ze voor de FOM en zou ze toegang hebben tot vertrouwelijke informatie.

Deze kwestie krijgt nu bijzonder veel aandacht. Als je alle F1-teams volgt op social media wordt je namelijk overspoelt met statements. Alle teams komen individueel met een statement naar buiten over deze kwestie.

De strekking van alle statements is hetzelfde: ‘wij waren het niet’. De teams melden allemaal expliciet dat ze géén klacht hebben ingediend bij de FIA. De vraag is welk team geen statement heeft uitgebracht, maar we hebben het gecheckt: álle teams hebben een bericht de wereld ingestuurd.

Om dat Susie Wolff de discriminatiekaart had getrokken (vrouwen ergens van beschuldigen is blijkbaar seksistisch), willen alle teams waarschijnlijk hun straatje schoonvegen. In alle statements wordt namelijk ook vermeld dat het team in kwestie met trots de F1 Academy en diens manager steunt.

Voor Susie Wolff moet het hartverwarmend zijn om zoveel steun te krijgen op haar verjaardag. Een beetje voorbarig is het wel, want het onderzoek moet nog beginnen. Voor hetzelfde geld blijkt dat er inderdaad sprake is van belangenverstrengeling. Of is het seksistisch om dat te zeggen?