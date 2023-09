Toto Wolff sjoemelt wat met huizen

De Oostenrijkse Behörde brengen Toto Wolff in heet water. Volgens hen sjoemelt de Mercedes teambaas wat met huizen.

Toto Wolff was naast Lewis Hamilton jarenlang het onkreukbare uithangbord van het belachelijke succes van Mercedes. Dat succes was immers ook zijn succes. De geslaagd zakenman kocht zich aanvankelijk in bij Williams, maar zag zijn kans schoon toen de mogelijkheid zich aandeed een deel van het Mercedes F1 team te kopen. Die beslissing heeft Toto geen windeieren opgeleverd. Vijftien titels later, is hij op papier nu miljardair.

De laatste twee jaar hebben we ook een andere kant van Wolff gezien. In 2021 liep het even niet goed af voor Lewis in de titelstrijd. De omstandigheden waren…dubieus. Dit heeft er duidelijk ingehakt bij Wolff. Hij kan het team van Red Bull en met name teambaas Christian Horner wel schieten. Regelmatig komen er soundbytes voorbij waarbij Toto laatdunkend doet over (het huidige succes van) Red Bull Racing. Het is wel begrijpelijk en ergens ook wel mooi voor de sport. Maar het maakt Wolff niet per se sympathieker.

Nu blijkt dat de selfmade man ook soms dingen doet waarin veel rijke mensen kunnen vervallen: sjoemelen. Wolff zou enkele woningen in Kitzbühel bezitten die aangemerkt zijn die functioneren als recreatiewoningen. Dat mag echter niet, want de overheid heeft bepaald dat dit (vaste) woonhuizen moeten zijn.

Dat is dan weer problematisch voor Wolff. De Oostenrijker woont formeel namelijk in Monaco, ongetwijfeld vanwege het mooie weer en het fijne uitzicht. Om in Monaco te wonen en om daar (geen) belasting te betalen, moet je er formeel ook een bepaalde tijd per jaar daadwerkelijk zijn. Nu zijn daar in de praktijk mouwen aan te passen. Maar je kan natuurlijk niet op papier op twee plekken tegelijkertijd zijn. Bovendien gaat het om minimaal twee woningen in Kitzbühel dus daar wringt intrinsiek ook al een schoen. De burgemeester gaat nu een en ander onderzoeken:

We controleren of deze eigendommen volgens de voorschriften worden gebruikt of ten onrechte als illegale tweede woningen. Andreas Wurzenrainer, heeft een Oostenrijkse naam

De directeur van de twee bedrijven (SETAI en DATAI) via welke Wolff de huizen kocht, ontkent echter malversaties:

Geen van beide panden wordt gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. Rene Berger, potentieel familie van Gerhard

Onbekend is of de overheid een tipje heeft gekregen van ene Okram Tumleh. Waarvan akte.