Toto Wolff: transfer Lewis Hamilton geen verrassing

We zijn allemaal nog aan het bijkomen van de transfer van Hamilton naar Ferrari, maar Toto Wolff zag het allemaal al aankomen.

Een transfer zoals die van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari komt niet zo vaak voor. Deze week dus ook wereldnieuws overal. Van de NOS tot uw eigen blog, overal staan de voorpagina’s vol met het toch wel verrassende nieuws. Tenminste voor ons dan.

Droogstoppel Toto Wolff is echter niet zo verrast door het nieuws, maar wel door de timing. Zo vertelt de teambaas van Mercedes die vandaag wat uitleg aan de media heeft gegeven.

Ontbijtje

Geruchten genoeg, die had Toto ook al gehoord, maar hij had een ontbijtafspraak met Lewis Hamilton afgelopen woensdag. Aan de ontbijttafel in Oxford schoof Lewis aan voor een kopje koffie en gooide hij het nieuws tussen de witte bonen en de gebakken bloedworst op tafel.

We zien het helemaal voor ons. Aan tafel met Toto die al het één en ander gehoord heeft, maar die er zelf uiteraard niet over begint. Een zenuwachtige Lewis Hamilton die met zijn petje op aanschuift en een beetje onder de klep door naar papa Wolff kijkt.

Nou ja zo zal het niet zijn gegaan, maar het idee is leuk. Uiteindelijk geeft de Mercedes Teambaas aan dat hij niet verrast is, maar het moment waarop Hamilton over gaat stappen wel.

Contract voor twee jaar

De 39-jarige Lewis Hamilton tekende afgelopen zomer nog een contract voor twee jaar bij Mercedes. Met de optie om aan het einde van 2024 te kunnen vertrekken. Die optie gebruikt de zevenvoudig wereldkampioen nu dus om over te stappen naar Ferrari.

Hamilton heeft een nieuwe uitdaging nodig en wil eens kijken of aan de andere kant van de Italiaanse heuvels het gras groener is.

Transfer Hamilton grote gok

De keus voor Ferrari is volgens Wolff een grote gok, maar ook begrijpelijk. Welke coureur wil nu niet in zo’n rode auto over de circuits racen? Maar of de stap ook succes gaat brengen is voor Toto nog een grote vraag. Zo komt er in ieder geval een einde aan het dynamische duo dat goed was voor zes van de zeven wereldtitels van LH44.

Overigens sluit Toto zijn gesprek prachtig af. Er komt dan wel een einde aan de zakelijke relatie tussen Toto en Hamilton, de vriendschap blijft voor altijd bestaan.

Die vriendschap moet nog wel een jaar racen voor Mercedes doorstaan. Er zullen zeker uitdagingen zijn, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de auto voor 2025. Hoe daar mee om te gaan met een coureur die gaat vertrekken naar de concurrent zal nog even moeten worden bedacht. Maar dat is kennelijk van latere zorg.