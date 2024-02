Nederlandse Emely de Heus voor Red Bull in F1 Academy

Red Bull heeft de Nederlandse Emely de Heus getekend voor de F1 Academy.

Red Bull heeft inmiddels wel wat ervaring met Nederlandse coureurs en breidt die ervaring uit met de twintigjarige Nederlandse Emely de Heus. Samen met twee zusjes uit de Verenigde Arabische Emiraten tekent het trio voor het volgende seizoen F1 Academy bij Red Bull.

Nou is het voor De Heus niet het eerste seizoen in de F1 Academy, afgelopen jaar eindigde ze als negende in een auto van MP Motorsport. Daar rijdt ze ook komend jaar gewoon in, maar dan gesponsord door Red Bull. Nu krijgt ze dus vleugels.

Dynamisch trio

Red Bull tekent niet alleen de Nederlandse, maar ook twee zusjes uit de Verenigde Arabische Emiraten, namelijk Hamda en Amna Al Qubaisi. Allemaal enorm getalenteerd volgens Red Bull. Chauvinistisch als we zijn, interesseren we ons natuurlijk alleen en vooral voor onze landgenoot.

Emely begon in 2019 met karten en heeft de Nederlandse Wintercup Senior binnengehaald. Daarna eindigde ze in 2020 als vierde in het nationale kampioenschap. In 2021 reed ze in de Spaanse F4 en switchte ze naar de W Series waar ze meteen in haar debuutrace in Miami punten pakte.

In 2023 reed ze in het Formule 4 kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten met het team MP Motorsport en nam ze ook deel aan de F1 Academy met dit Nederlandse team. Ze reed 87 punten bij elkaar, won in Barcelona en eindigde dus negende overall.

We zijn benieuwd of het inlijven bij Red Bull haar echt vleugels geeft en hoe het dit seizoen zal gaan!