Huh? Ja, echt waar. Wij moesten ook even achter onze oren krabben. Maar Toto Wolff vindt de dominantie van Red Bull en Ferrari maar saai. Wellicht ziet Toto iets over het hoofd?

Net als vorig jaar is dit Formule 1-jaar niet zo voorspelbaar als voorheen. Na jarenlange dominantie was er in 2021 (eindelijk) een strijd tussen Red Bull en Mercedes, in 2022 is het Red Bull tegen Ferrari. De Red Bull is ietsje betrouwbaarder, de Ferrari lijkt net ietsje sneller te zijn. Spannend!

Toto Wolff vindt dominantie Red Bull maar saai

Het zorgt in elk geval voor een boeiend seizoen. Althans, dat is maar een aanname, want Formule 1-kenner en Mercedes-medewerker Toto Wolff vindt het maar saai dit jaar. Dat laat hij weten aan The Independent:

Ik denk dat de races minder vermakelijk zijn dit seizoen, omdat het verschil met de andere teams simpelweg te groot is. Je hebt Verstappen die in de verte verdwijnt en alleen de Ferrari’s die voor vermaak kunnen zorgen. Wij zitten daarachter in niemandsland. Dan heb je achter ons de rest van het veld in een DRS-treintje. Dat zorgt niet voor een leuke race. Toto Wolff, vergeet zijn eigen prestaties wel heel erg snel.

Eh, wat? Ja, Toto Wolff vindt de dominantie van Red Bull maar saai? Nu mag hij er natuurlijk van vinden wat hij wil, maar het klopt niet helemaal. Eindelijk is er weer een beetje strijd en eindelijk zijn er twee teams die strijden om de winst. Dat is juist leuk, toch? Zeker omdat onder Mercedes lange tijd de enige was die kon winnen.

Geen verontschuldigingen

Van 2014 tot 2020 heeft Toto Wolff namelijk de concurrentie gedecimeerd. Heel af en toe mocht/kon (doorhalen wat niet van toepassing is) Red Bull of Ferrari een race winnen, maar Mercedes harkte beide titels ruim voor Abu Dhabi al binnen.

Daar hoeft Toto Wolff zich uiteraard niet voor te verontschuldigen. Hij heeft zijn werk meer dan uitstekend gedaan. Dat hij gefrustreerd is dat Mercedes in 2022 op een afstand staat, is begrijpelijk. Dat hij dat stom vindt, ook. Maar saai? Dat is wel een heel unieke manier om het seizoen tot dusver samen te vatten.

