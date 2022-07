Koop deze dikke Arteon R op Marktplaats!

Met deze dikke Arteon R maak je wel de blits. In Nederland!

Wij Nederlanders hebben een groot voordeel als het gaat om auto’s. Dan hebben we het niet alleen over de fiscale voordelen voor elektrische auto’s. Nee, wij zitten vlak naast Duitsland. Dus dat betekent dat je de Autobahn en de Nürburgring vrij eenvoudig kunt bezoeken.

Dat niet alleen in, auto’s importeren is vrij eenvoudig, zeker als je een Uli hebt. Dan ineens is de keuze reuze, want in Duitsland is er een enorme hoop te vinden. Ook qua auto’s die de importeur zelf níet naar Nederland haalt. In dit geval gaat het om een Volkswagen Arteon R, toevallig ook de duurste Arteon van Nederland.

Niet voor Nederland

De Arteon R is namelijk nooit leverbaar geweest in ons koude kikkerlandje. Op dit moment is er keuze uit een eHybrid of een 2.0 TSI. Beide aandrijflijnen zijn prima voor gebruik in Nederland, maar die van de Arteon R is wat indrukwekkender.

Onder de kap ligt namelijk de EA888 uit de Golf R, waardoor de Arteon R 320 pk tot zijn beschikking heeft. Uiteraard is dat te veel voor de voorwielen, dus het is goed om te weten dat 4Motion-vierwielaandrijving standaard is.

Daarmee kun je in 4,9 seconden naar de 100 km/u accelereren en een een begrensde top van 250 of 270 halen. Volgens de advertentie haalt deze dikke Arteon R zelfs 280 km/u! Het is in elk geval heel erg snel.

Prijs dikke Arteon R

De dikke Arteon R in kwestie is een zwarte (Deep Black Pearl) met zwart interieur (Titanschwarz). Dat is niet de meest spannende kleurstelling, maar het is zeker niet lelijk. Daarbij, omdat het een Arteon R is, zijn er allerlei leuke blauwe details.

Denk aan de remklauwen, de stiksels in de bekleding, de zwart-blauwe sierpanelen en diverse blauwe lapjes leer op de voorstoelen. Uiteraard zijn er ook de nodige blauwe R-logo’s om je eraan te herinneren dat je in iets bijzonders zit. Over zitten gesproken, de optionele sportkuipen zijn aanwezig!

Dan rijst natuurlijk de vraag, wat kost de enige Arteon R van Nederland? Simpel: 73.500 euro. Dat is een hele hoop geld, maar het bijna een nieuwe auto (uit 2021) met 8.700 km op de klok. Daarnaast is de vorige eigenaar langs het hele optieboekje gegaan, zo lijkt het. Nu valt het mee qua opties die mogelijk zijn op een Arteon R, als we op de Duitse configurator kijken.

Qua garantie hoef je je geen zorgen te maken, want de fabrieksgarantie is in de gehele EU geldig. Daarbij rijdt je ook echt in iets unieks. Mocht je meer willen weten van de Arteon R in Nederland, klik dan hier voor de Marktplaats advertentie!

