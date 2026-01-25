Touareg R: geniaal alternatief voor X5 of Q8? #MijnAuto

In deze Mijn Auto-video staat een opvallend zeldzame keuze centraal: een Volkswagen Touareg R.
Geen X5, geen Q8, geen Cayenne. En juist daarom heeft eigenaar Martijn ’m gekocht. In Nederland zie je ze nauwelijks, en dat was precies de bedoeling: understated, zakelijk acceptabel en toch dik snel.
Martijn rijdt de Touareg zakelijk. De Touareg is groot en luxe, maar blijft onder de radar. Dit exemplaar is een pre-facelift import uit Zweden, mede omdat het prijsverschil enorm was: de facelift kwam in Nederland met veel hogere cataloguswaarden, terwijl de BPM bij een hybride juist relatief gunstig uitpakt.
Reacties
cdlop01 zegt
Totaal geen uitstraling, lijkt op een Tiguan van de vorige generatie.
Johanneke zegt
Poeh wel erg lelijk in het wit zeg. De meeste auto’s zijn dat, maar grote auto’s in het bijzonder. Op een leasetopper snap ik dat er veel wit zijn, want zo cheap mogelijk etc, maar een dure bak… Doe eens een kleurtje!
DeWitteCondor zegt
Wit staat m niet. Hier in de buurt staat een donkerblauwe, met subtiele chrome accenten, bruin interieur en, jawel, zilvergrijze velgen. Die vind ik er persoonlijk erg goed uit zien, ook omdat het in die config eigenlijk een veel fraaiere en ingetogener variant is dan de equivalenten van Audi en Porsche.
Tonnie zegt
Dat lijkt me een stuk fraaier. Al kan wit wel okayish zijn met chromen accenten en zonder zwarte wielen.
marcus zegt
Al de VAG PHEVs vielen af voor mij omdat ze door de Engelse variant van de bijtelling (BIK) niet genoeg range hedden. Persoonlijk vindt ik de X5 het mooiste van deze groep auto’s (daarom staat ie ook bij mij op de oprit), maar er is verder ook weinig mis aan deze Touareg. Er zit een 6 cylinder in, dat is al 2 meer dan de GLE PHEV. Het is VAG dus hij is betrouwbaarder dan de Range Rover.
Veel plezier gewenst met deze dikke auto!
isleofman zegt
Poeh das niet moeders mooiste.
Maar een auto kopen omdat weinig anderen er een kopen is in dit segment toch totale onzin. Het is en blijft een massa product. Niets exclusiefs aan. Ik denk dat er een hele logische goede reden is dat je ‘m niet vaak ziet ;-)
mark997gt3 zegt
Ik hou er wel van. Beetje understated, zeker in deze klasse en ivm de concurrentie.
Hybride systeem niet echt up to date. Te weinig range, batterij laadt niet op door regeneratie, elektromotor met weinig pk. Uiteindelijk resulteert dit samen in een hoog benzine verbruik.
Dus de hybride is alleen nuttig als BPM-ontloper. Als hybride auto niet echt heel goed.
tankbyte zegt
Ieder z’n ding, autos zijn niet altijd logisch maar ook een hoop emotie en beleving en dat is gelukkig voor iedereen anders, en dat maakt auto’s (en autoblog) ook zo leuk. Wat betreft de Touareg ik snap deze man helemaal ! Understated en idd een grote Tiguan maar wel eentje met pit en bakken aan ruimte, hij staat bij mij ook op de verlanglijst ! Mooi ding en veel plezier er mee. @wouter wanneer ga je in die z8 die in de etalage er achter stond rijden ?
mark997gt3 zegt
Bij mij staat ie ook op de lijst. Rij nu Tiguan. Ik twijfel alleen erg over het hybride systeem. Een nieuwere X3 kost ongeveer hetzelfde en ijsdansen in alles een slagje moderner. Maakt de keuze voor de Touareg erg lastig.