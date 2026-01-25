Touareg R: geniaal alternatief voor X5 of Q8? #MijnAuto

In deze Mijn Auto-video staat een opvallend zeldzame keuze centraal: een Volkswagen Touareg R.

Geen X5, geen Q8, geen Cayenne. En juist daarom heeft eigenaar Martijn ’m gekocht. In Nederland zie je ze nauwelijks, en dat was precies de bedoeling: understated, zakelijk acceptabel en toch dik snel.

Martijn rijdt de Touareg zakelijk. De Touareg is groot en luxe, maar blijft onder de radar. Dit exemplaar is een pre-facelift import uit Zweden, mede omdat het prijsverschil enorm was: de facelift kwam in Nederland met veel hogere cataloguswaarden, terwijl de BPM bij een hybride juist relatief gunstig uitpakt.

