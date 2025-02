Hoe cool is deze Touareg Cabrio?

De ideale strandauto is een… Volkswagen Touareg.

Er is een Volkswagen T-Roc Cabrio, maar een Touareg Cabrio is er nooit geweest. Volkomen logisch natuurlijk, want een dakloze auto van dat formaat slaat helemaal nergens op. Tenminste, dat dachten we, totdat we deze auto te zien kregen.

Een gekke Argentijn (@pinisgarage) heeft het gewoon gedaan: de zaag zetten in Touareg. En het resultaat is gewoon heel erg cool. Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar ondergetekende heeft een eerste generatie Touareg altijd al gaver gevonden dan een Cayenne.

De Touareg is van zijn dak ontdaan, maar behoudt nog wel zijn achterbank en vier deuren. Je kunt dus met vier vrienden over het strand raggen. Zoals je ziet is ook het onderstel aangepast. We hebben geen specificaties, maar de Touareg staat een stuk hoger op zijn pootjes, met dikke off-roadbanden.

De hamvraag is: wat voor motor ligt er in? Bij de Touareg kan dat werkelijk van alles zijn. Een VR6? Een vijf-in-lijn? Een W12? Een V10? Het kan allemaal. In dit geval is het de V8. Met 410 Nm heb je meer dan genoeg koppel om door het zand te scheuren. Het lijk erop dat er ook wat met de uitlaat gerommeld is, want de V8 klinkt heerlijk rauw op de filmpjes.

We hebben verder niet veel info over dit project, maar we wilden jullie deze auto niet onthouden. Want als je het nog niet doorhad: wij vinden ‘m cool.

Foto’s: seka.shots / pinisgarage