Lijstje: fraaie tinten blauw om je dag op te fleuren

Als een auto in één van deze fraaie tinten blauw is uitgevoerd, willen wij hem al gauw.

Wanneer je dit leest, heb je Blue Monday overleefd. Hoezee! We hebben het dan niet over de hit van New Order uit 1983, maar het psychologische fenomeen. Er is namelijk met enige wetenschappelijke basis vastgesteld dat deze week, specifiek de maandag, het besef vaak inzinkt dat de feestdagen voorbij zijn en we in deze winterse omstandigheden weer helemaal in de routine zitten waar we de rest van het jaar niet meer uitkomen. Hoe veel je dit serieus neemt moet je zelf weten, maar goed.

Fraaie tinten blauw

En laten we wel wezen: je leest dit, dus je bent er weer bovenop gekomen. Wij zijn trots op je. En nu we het toch hebben over blauw, hebben we even een compilatie gemaakt van fraaie tinten blauw. Soms iconisch voor één model, soms gewoon mooi om te zien. Dat kan heel persoonlijk zijn: suggesties zien we dan natuurlijk ook graag terug in de reacties.

Bayside Blue (Nissan)

Beginnend bij Nissan: soms moet je wel even kritisch kijken naar of de auto of de kleur memorabel is. Dat de Nissan Skyline R34 namelijk sky high is gegaan, dat is overduidelijk. Toch hebben we nog steeds het gevoel dat tussen speciale kleuren als Millennium Jade en Silica Brass, de blauwe tint Bayside Blue altijd lekker neutraal doch erg fraai was voor de R34. Zo’n kleur waar je gewoon geen of weinig problemen mee kan hebben als het alternatief een saai wit of zwart is. We zouden er niet een Midnight Purple-editie op afslaan, maar ook zeker geen nee tegen zeggen.

Club Blue (Porsche)

Porsche waardeert hun grootste fans enorm. Zo lang ze maar een auto kopen, uiteraard. Toch laat Porsche ook hun fanclubs niet stikken. Collega Machiel schreef recent nog over de Porsche 911 Club Coupé voor Europa, uitgevoerd in het groen. Voor Porsche Club of America (PCA) werd voor het 60-jarige bestaan in 2015 hetzelfde gedaan. De Porsche 911 Carrera GTS Club Coupé is sowieso een heel fraai samengestelde 911, met deze velgen en ducktail kom je al een heel eind. Toch mag ook de tint blauw er wezen. Club Blue, speciaal ontwikkeld voor de Club Coupé, is simpel doch effectief. Mocht je achter het net hebben gevist (gezien de oplage van 60 stuks niet ondenkbaar): Club Blue is op de 911 ook beschikbaar als PTS-kleur.

In 2025 kwam Porsche met een opvolger voor de Club Coupé: de 911, eh, Club Coupé. Want de club is nu 70 jaar oud. Deze editie doet veel hetzelfde maar dan op een 992, helaas wel zonder ducktail. Toch willen we deze kleur blauw genaamd Sholar Blue ook even benoemen, want het staat de 911 fraai.

Hyper Blue (Mercedes)

Hier had eventueel Snapper Rocks Blue van BMW kunnen staan als één van de fraaie tinten blauw, maar voor het merk uit München hebben we een andere kleur. Dus geven we de eer voor een zeeblauwe, turquoise kleur aan Mercedes. Die hebben namelijk sinds kort de kleur Hyper Blue beschikbaar op meerdere modellen (o.a. SL, AMG GT en CLA) en dat is een prachtige tint. Je moet hem eigenlijk in het echt zien om te waarderen, het persmateriaal van Mercedes zelf doet er bijvoorbeeld maar weinig eer aan. Hyper Blue, maar ook Snapper Rocks (of gelijkwaardig) is een prachtige manier om een simpele kleur bijzonder te maken. Als je de mogelijkheid hebt om het te kiezen: doen.

Malte Blue (Renault)

Soms heeft een kleur blauw een zetje in de rug nodig. Malte Blue van Renault is op zich een gave tint die je ook kon krijgen op verscheidende aangeklede modellen van het merk (denk Clio en Laguna GT). Het leukste was ‘ie op een speciale editie van de Clio, Twingo en zelfs Wind. Daar werd Malte Blue gebruikt om Gordini te eren, één van de sportmerken van Renault voordat alles onder RS viel. En dus ook de strepen en accenten die je kent van modellen van Renault Gordini, een mooie combi van blauw en wit. Malte Blue is fraai, Malte Blue op een Gordini is het fraaist.

Nitrous Blue (Ford)

Ford kent een lange historie van fraaie tinten, waaronder blauw. Imperial Blue van de eerste Ford Focus RS bijvoorbeeld. Daarna waren kleuren zoals het felle oranje van de Focus ST, of het bijna aanstekelijk groene Ultimate Green (vernoemd naar BP Ultimate) van de Focus RS bekend geworden. Voor de derde en zoals nu bekend laatste Ford Focus RS werd er ook weer leuk gedaan met kleuren, wat resulteerde in Nitrous Blue als lanceerkleur. Meer in your face-blauw dan dit wordt het vrijwel niet, wat past bij de agressieve styling van de snelste Focus. In combinatie met blauwe remklauwen en de blauwe RS-badges toch wel een hele fijne combinatie.

Rebel Blue (Volvo)

Als we het hebben over fraaie tinten blauw, kan Volvo niet ontbreken. Ook in Zweden kennen ze een lange historie van bijzondere felle kleuren. Toen er van de V60 een snelle Polestar-versie kwam, leek het gewoon alsof ze weer een uiteinde van het spectrum hadden bedacht waar ze met Cream Yellow, Saffron Gold, Passion Red of Flash Green nog niet zijn geweest. Rebel Blue, waarin de S60 en V60 Polestar debuteerden, was meer dan dat. Net als het felblauwe logo van Polestar was Rebel Blue lekker opvallend. En het geeft een knipoog naar de Volvo C30 PCP en de latere S60 PCP die door hun goede ontvangst het idee voor een nieuwe snelle S60 extra onderstreepten. Dit resulteert ook in het feit dat dit de officiële kleur van Volvo’s motorsportdivisie werd, wat nu over is gegaan in Cyan Racing nu Polestar een los merk is. En die blauwe kleur? Dat blijft de signatuur. Ook op modellen als de Cyan Racing P1800.

RS/Nogaro Blue (Audi)

De kleur waarvan je wist dat ‘ie zou komen: Audi’s RS-blauw. Grappig genoeg kon je deze lanceerkleur voor de Audi RS2 Avant ook laten staan en gaan voor een andere gave kleur. Felrood, een soort paars en metallic donkerblauw waren ook mogelijk. Toch blijft ‘RS Blau Perleffekt‘ de favoriet. Zo heette de kleur ten tijde van de RS2. Het is net als Club Blue een vrij doorsnee blauwe kleur, die toch oh zo goed werkt op een snelle Audi. Omdat de RS2 de oersoep van Audi Sport GmbH is, staat RS Blau vaak synoniem voor Audi’s met pit. Wat er ook mee te maken had dat de kleur evolueerde naar Nogaro Blue, naamtechnisch dan. Dat paste dan weer beter bij de tactiek om kleuren naar circuits te vernoemen, waar Imola Yellow en Misano Red ook onder vallen. Nogaro is dan ook een circuit in Frankrijk. Als Nogaro Blue kwam de kleur terug op auto’s als de eerste S3, S4 en RS4, maar verdween ten faveure van het vrij gelijkwaardige Sprint Blue op de RS4 (B7). Nogaro Blue keerde wel terug in meerdere hommages aan de RS2 op de RS 6, RS 4 en zelfs RS 3.

San Marino Blue (BMW)

Bij BMW dus een eervolle vermelding voor Snapper Rocks Blue wat je kon krijgen op de M5 (F90) en 4 Serie (F3x). Toch was er rond die tijd een tint die fraaier was en verrassend genoeg vrij uniek voor BMW. Op de M6 (F14) debuteerde de kleur San Marino Blue. Een vrij donker blauw vanuit de meeste hoeken, tenzij je de hoek vindt waar de zon erop staat. Dan komt er een felle, prachtig diep blauwe gloed doorheen. En dat het niet de looks van de toch wel fraaie BMW M6 zijn die je oordeel beïnvloedt: op de M3 en M4 CS hoort het ook tot de hele fraaie tinten blauw. Bij BMW zijn er veel meer kleuren die een eervolle vermelding verdienen (Laguna Seca, Long Beach, Le Mans en noem ze maar op in de reacties), maar San Marino is wel een héle fraaie.

Tour de France Blue (Ferrari)

Een blauwe Ferrari? Foei! Ferrari’s horen rood! Op zich een valide argument, ware het niet dat veel Ferrari-kleuren gewoon echt heel mooi zijn. Op de GT-modellen van Ferrari, zeker de 2+2’s, kom je gewoon het beste voor de dag met een donkerblauwe tint met bonuspunten voor crème, beige of bruin interieur. En zelfs dan is er onderscheid te maken tussen kleuren als Blu Pozzi, Blu Le Mans, het recente Blu Elettrico of de kleur die we willen uitlichten als een echte klassieker op vele Ferrari’s: Blu Tour de France of TDF. Grappig genoeg is het wellicht niet de beste keuze op de auto die zijn naam ermee deelt, de F12tdf, maar het is ook geen misser. Dat bewijst wel min of meer dat het gewoon een mooie kleur is.

RM Sotheby’s

WR Blue Mica (Subaru)

Nog zo’n kleur die we eigenlijk wel móéten benoemen als het gaat om fraaie tinten blauw. In de vroege rallydagen van Subaru werd er gebruik gemaakt van een veel donkerder blauw, maar aan het einde van de jaren ’90 werd besloten om voor de ‘huiskleuren’ te opteren voor een fellere kleur blauw. Wederom is wellicht de kleur zelf niet hetgeen dat in het oog springt: het is natuurlijk de combinatie tussen kleur, gouden velgen en op de rallyauto’s een felgele boog met de pleiades uit het Subaru-logo eronder. Aangezien de rallyauto’s van Subaru vrij gelijkwaardig aan hun rallybroers bij de dealer verschenen, werd ook World Rally Blue (of WR Blue Mica) als knipoog naar het rallyteam een populaire optie. Uiteraard met gouden velgen. De stickers moest je zelf nog doen.