Toyota Aygo (AB40) 2014-2022 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Toyota Aygo (AB40) 2014-2022

Kleine autootjes, ze verdwijnen bij bosjes uit het aanbod en ook het onderwerp van vandaag is inmiddels niet meer nieuw te koop. Inmiddels opgevolgd door de meer SUV-achtige Toyota Aygo X. Maar wat zijn die kleine autootjes populair geweest altijd.

Hoe zat het ook al weer? De Aygo was onderdeel van een drieling. Je had de Citroën C1, de Peugeot 107/108 en deze Toyota Aygo. Allemaal in dezelfde fabriek in elkaar gezet, in Tsjechië. Deze Toyota Aygo (AB40) 2014-2022 is de tweede generatie en de Toyota onderscheidt zich vooral van zijn tweelingbroers door de X in de carrosserie voorop. Die Aygo had zeg maar de X-factor. Volgens Toyota dan hè. En dat kwam in de namen van de uitvoeringen dan weer terug: X-fun, X-first, X-now enzovoorts.

Het merk Toyota is natuurlijk één van de grootste merken wereldwijd. Maar kleine auto’s maken is nog wel lastig. Wereldwijd wil niet iedereen ze hebben en in Japan willen ze hele specifieke kleine auto’s en het merk Daihatsu bouwt die voor Toyota in de thuismarkt.

Met kleine auto’s kun je alleen geld verdienen als ze goedkoop in aanschaf en gebruik zijn, maar ook goedkoop om te bouwen. Je moet ook grote aantallen verkopen want de ontwikkeling en productie van een A-segmenter is meestal net zo duur als een B of C-segment auto.

Door de toenemende eisen wordt het steeds ingewikkelder om zo’n formaat auto te maken en dat was dan ook de reden om het met drie merken samen te doen. En waar de busjes van Toyota in een Stellantis fabriek van de band rolden, is de fabriek in Tsjechië van het Japanse merk.

Nieuw is er in dit segment steeds minder keus, dus des te meer interesse in occasions en des te beter om eens goed in de tweede generatie van de Aygo te duiken.

In 2014 verscheen de tweede generatie Toyota Aygo. Ditmaal hadden de designers er echt hun best opgedaan. Het was uiteraard alsnog een kleine auto, maar wel met een heel eigen gezicht dat nu nog meer afweek van de Citroën en Peugeot versie. Er was slechts keuze uit één motor; een 1.0 12v driecilinder. Ook kun je weer kiezen tussen drie of vijf deuren. Belangrijk verschil: de 1.2 PureTech driecilinder die je wel vind in de Peugeot 108 en Citroen C1, is nooit geleverd in de Aygo. Dus over Puretech hoeven we het niet te hebben vandaag.

In 2018 werd de Toyota Aygo gefacelift. De bumper is nieuw (X blijft) en de koplampen zijn gewijzigd. Zo is er zelfs heuse dagrijverlichting. Ook aan de achterzijde zijn er nieuwe lampen. In het interieur zijn er nieuwe bekleding, nieuwe interieurverlichting en een compleet nieuw instrumentarium. Technisch gezien blijft de motor hetzelfde, maar is het onderstel wel op details aangepast. In 2021 gaat Toyota met een kammetje door het aanbod. Zo wordt de niet al te populaire driedeurs versie geschrapt. Wel blijft de auto leverbaar met een enorme hoeveelheid aan verschillende uitvoeringen.

Toyota staat voor betrouwbaarheid, maar speciaal voor jou zijn we met de stofkam door de diepste krochten van het internet gestruind om aandachtspunten te vinden om op te letten als je in de markt bent voor de Toyota Aygo (AB40) 2014-2022.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Toyota Aygo (AB40) 2014-2022 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Toyota Aygo (AB40) 2014-2022 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Allereerst de carrosserie. De auto is als driedeurs en vijfdeurs geleverd. In 2021 is de driedeurs geschrapt, die werd ook al erg weinig verkocht Wil je persé een driedeurs dan moet je goed zoeken.

Een auto die veel tijd doorbrengt in de stadsjungle is gevoelig voor deukjes en putjes in de carrosserie. En parkeerschade niet te vergeten. Een stoeprandje meepakken is zo gebeurd en zie je veel van dit soort ellende op een auto dan zegt dat wellicht ook iets over de vorige eigenaar en hoe zorgvuldig die was. Kijk dan ook even of je de serviceboekjes kunt vinden.

Online komen we nog wel wat klachten tegen over rammeltjes. Die kunnen we ook bij het onderstel noemen, maar het komt van meerdere plekken. Ook het optioneel te bestellen roldakje kan de nodige geluidsoverlast veroorzaken. Check dit even goed als je proefrijdt en bepaal of je er mee kan leven of niet.

Check even het slot van de kofferbak. De uitlijning kan niet goed zijn waardoor je niet in je bagageruimte kan komen. Simpel te verhelpen, maar wel graag voordat je laptoptas er onbereikbaar in opgeborgen ligt.

Qua interieur is wel te zien waar er bezuinigd is op de kosten. Om de A-segmenter betaalbaar te houden is hier niet het meest hoogwaardige plastic gebruikt. Maar goed, dat is ook te verwachten in dit segment. Het moet allemaal wel betaalbaar blijven. Even goed kijken naar de staat van het dashboard, qua krassen en dergelijke. Zegt ook meteen iets over hoe zuinig een vorige eigenaar op de auto geweest is.

De stoelen zijn wat comfortabeler geworden dan die van generatie 1 en ook het achterste zijruitje zit goed vast. De eerste generatie van het trio had achter zijruitjes die nog wel eens spontaan los konden laten. Daar hoef je jezelf geen zorgen over te maken bij de Toyota Aygo (AB40) 2014-2022 occasion.

Onderstel

Het onderstel dan. Onafhankelijke McPherson-vering aan de voorkant, een torsie-achteras. Om rolneiging te voorkomen en het rijcomfort te vergroten kun je kiezen voor nieuwe schokdempers en veren en een dikkere stabilisatorstang op de vooras.

Je kan kiezen uit 14 of 15 inch wielen. Lekker stalen schotels of lichtmetaal. Maar let dan wel op stoeprand schades in de stad.

Luister even goed naar de dempers achter. Die willen nog wel eens gekke geluiden maken. Dit speelt vooral bij de vroege exemplaren van deze generatie. Zouden onder garantie nieuwe dempers gemonteerd moeten zijn, maar ga je voor een vroeg exemplaar dan is checken verstandig.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. De koppeling van de Toyota Aygo is kwetsbaar en slijt relatief snel. Dat was bij de eerste generatie al zo, en dat is ook bij de tweede generatie het geval. De Aygo is vaak geen kilometervreter maar een stadsauto. De drukgroep heeft dan veel te lijden. Check of het aangrijpingspunt van de koppeling niet te hoog ligt en als je gas geeft mag de koppeling niet te veel slippen.

Ook bij auto’s met de automaat, de X-shift is de koppeling een bekend probleem. Als die te heet wordt door overbelasting dan klinkt er in de auto een geluidsignaal, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Niet dat hij meteen is afgeschreven, maar er komt wel een einde aan de levensduur van de koppeling van de automaat.

Nou ja automaat, het is eigenlijk een gerobotiseerde handbak met vijf versnellingen. Persoonlijk ben ik er geen fan van, ik zou in dit geval gewoon lekker voor een handbak gaan. Maar goed als het je ding is… test hem in ieder geval heeeeeel uitgebreid uit. Voorkomt ergernis en teleurstelling op de lange termijn.

Elektronica

Dan over de elektronica. Altijd een dankbaar onderwerp. We hebben het er vaak over in onze aankoopadviezen. En ook bij een Toyota Aygo occasion komt er weer het één en ander voorbij. De meeste Aygo’s kun je koppelen met je telefoon. Maar we komen wel wat ergernissen tegen van onwillige telefoons of onwillige auto’s, wat je wil. Probeer dat tijdens je proefrit uit. Dan weet je of jouw mobiel wel of niet wil connecten met de auto.

Airco was niet standaard. Met de opwarmende aarde in het achterhoofd zouden wij in ieder geval naar een exemplaar met airco zoeken. En goed uittesten of hij lekker koelt natuurlijk. En verwarmd. Maar goed dat doe je natuurlijk altijd als je gaat proefrijden.

Een euvel dat we online tegenkomen is een uitvallende elektrische stuurbekrachtiging. Niets tegen te doen, behalve dan spierballen kweken. Er moet dan een nieuwe in.

Wil je graag gebruik maken van Apple Carplay of Android Auto (en dat wil je) dan moet je zoeken naar een exemplaar van na de facelift. Ook DAB+ is toen toegevoegd.

Motoren

Motorisch kunnen we in ieder geval redelijk kort over zijn. De auto is met maar met één motor geleverd. Daar is rondom de facelift wel wat aan gesleuteld om hem aan de euro 6.2 norm te laten voldoen, maar in de basis is het dezelfde motor.

Deze motor is ontwikkeld door Toyota en Daihatsu. Bewezen betrouwbaar en voorzien van een onderhoudsvrije distributieketting. De C1 en de 108 zijn ook geleverd met de door Stellantis ontwikkelde 1.2 Puretech. Die motor heeft een distributieriem en heeft daar veel problemen mee gehad. Die riem kan verkruimelen en de loslatende deeltjes komen in je oliezeef en verstoppen de boel. Allemaal ellende, maar daar hoef je helemaal niet bij stil te staan als je kiest voor de Toyota.

Die motor kan na veel kilometers wel eens wat meer olie gaan verbruiken. Op zich helemaal niet vreemd of erg, maar koop je een Toyota Aygo occasion met ervaring dan is het wijs om het oliepeil met enige regelmaat in de gaten te houden.

De motor is een driecilinder en heeft per cilinder een bobine. Als zo’n bobine stuk gaat dan loopt de motor nog maar op twee cilinders. Hoor je meteen. Nou zijn er mensen die een tweecilinder roffel heel mooi vinden klinken, maar voor de motor van de Aygo is het slecht nieuws. Snel vervangen dus en niet mee doorrijden.

Benzine

1.0 liter 12V VVT-i driecilinder 69 pk (tot 2018)

1.0 liter 12V VVT-i driecilinder 72 pk (vanaf 2018 voldoet aan euro 6.2 norm)

Aanbod Toyota Aygo (AB40) 2014-2022 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook van de Toyota Aygo (AB40) 2014-2022 is er een ruim aanbod te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 580 exemplaren van de Toyota Aygo (AB40) 2014-2022 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen variëren 5.250 euro voor een exemplaar uit 2014 tot zo’n 17.445 euro voor een bijna nieuw exemplaar uit 2020. Voor het totale aanbod van de Toyota Aygo (AB40) 2014-2022 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-fun uit 2017, beschikbaar gesteld door de Kooijman Autogroep in Gorinchem.