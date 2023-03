Is deze Toyota Starlet op Marktplaats jouw nieuwe sterretje?

Deze Toyota Starlet met 350 pk en vierwielaandrijving op Marktplaats maakt voormalig collega @mauritsh een beetje bronstig. Jouw ook?

De Toyota Starlet was jarenlang vaste prik op ’s lands wegen. Het ding was praktisch onsterfelijk in de beste Toyota traditie, dus ook nadat de Starlet niet meer geleverd werd, kon je er vaak nog wel een spotten. Inmiddels zijn de meeste units uiteindelijk toch ingehaald door de tijd. Mensen willen nu eenmaal op een gegeven moment toch iets anders.

Op de redactie hadden we vroeger een enorme fan van de Starlet. Iedereen heeft zo zijn eigen eigenaardigheden immers. De rest van ons konden dat destijds maar moeilijk begrijpen. Maar dit bouwsel op Marktplaats, daar kan de autoliefhebbert geen volledig koel hart bij houden.

De Starlet is namelijk stiekem geen Starlet, maar een Toyota Celica GT4. De auto heeft dus vierwielaandrijving. Onder de kap huist de 3sge BEAMS motor. Dit acronym staat voor Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System. Een prachtige term die alleen maar uit het alles overwinnende Japan van de jaren ’80 kan komen.

De motor is nu goed voor 350 pk, maar kan opgepompt worden tot 600 pk, aldus de verkoper. Dan heb je een serieus gave sleeper te pakken. Oké, er zitten ‘velgen’ en een stortkoker onder. Maar ja, dat verspreekt nog steeds geen 350, laat staan 600 pk natuurlijk. Golf GTI-tjes need not apply bij het stoplicht.

De motor is opnieuw opgebouwd en ‘facturen zijn aanwezig’. De vraagprijs is 11.995 Euro. Koop dan?