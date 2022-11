Huh: Toyota Aygo X als cabrio nu een dingetje?

Hoera, de leukste optie van het stadsautodrietal C1, 108 en Aygo is terug! Toyota levert de Aygo X nu ook als, eh, ‘cabrio’.

De drie-eenheid van Peugeot/Citroën en Toyota in het A-segment is voor Nederlanders een fenomeen. De 107, C1 en Aygo waren jarenlang de goedkoopste auto’s die je kon kopen of in ieder geval maakten ze altijd deel uit van de top 10. De geinig gestylede autootjes kregen vaak liefkozend de bijnaam ‘citybug’ en dat was het dan ook: spotgoedkoop, maar nog wel een beetje karakter.

A-segment

Helaas veranderen de tijden en ligt het A-segment onder vuur. VAG is met hun drie-eenheid gekapt, Renault biedt de Twingo enkel nog aan als iets duurdere A-segmenter (maar dan als EV) en datzelfde geldt voor Smart. Benzine A-segmenters kun je eigenlijk alleen nog maar vinden in de vorm van de Fiat 500, Kia Picanto/Hyundai i10, Suzuki Ignis en de Toyota Aygo. Die laatste is losgeweekt van de inmiddels wijlen Peugeot 108 en Citroën C1 en doet de dingen ook een beetje anders.

Toyota Aygo X

Dat is namelijk nu de Toyota Aygo X! Met natuurlijk de X van Crossover. Bovenstaande heftig kekke concept-car mondde uit in de nieuwe Aygo, wat een klein en ietwat hoog model is onder de Toyota Yaris Cross. Ietsje minder heftig dan die concept, maar op zich best een guitig ding.

Ware het niet natuurlijk dat als je uit bent op een écht goedkope Aygo X, je meer uitkomt op zoiets als onderstaand. Iets minder kek, maar je moet wat. Waar je bij de oude Aygo voor 12.000 euro klaar kon zijn, is de nieuwe Aygo X beschikbaar vanaf meer dan 17.000 euro. Als je alles erop gooit kom je dik over de 25 ruggen heen. Dat is niet echt A-segment meer, voor dat geld spring je ook in een Yaris tegenwoordig. Al moet het gezegd worden, je kan zo’n Aygo X dan ook aardig riant aankleden voor een bodemsegmenter.

‘Cabrio’!

En over die aankleding moeten we het even hebben, want de leukste optie voor de Aygo keert terug naar de Toyota Aygo X! Je kon vanaf de tweede generatie C1, 108 en Aygo het drietal bestellen als een soort cabrio. We gebruiken het woord cabrio een beetje voorzichtig, want eigenlijk is het meer een uit de hand gelopen schuifdak. Een stukje canvas dat naar achter kan schuiven om zo een open dak te creëren. Laten we het zo zeggen: op een Fiat 500C kan die maar een klein stukje verder open en dat noemen ze een cabrio, dus dan mag de Toyota Aygo X nu ook een soort cabrio genoemd worden.

Toyota Aygo X Air Edition

De Toyota Aygo X is nu namelijk officieel als deze ‘cabrio’ te bestellen. Hij heet Air Edition, de naam lijkt vanzelfsprekend. Stiekem is het toevoegen van dit dakje niks nieuws, want in sommige markten was deze al te bestellen als Limited Edition. Wie de boot gemist heeft krijgt een herkansing. De Air Edition biedt bovendien meer keuze en is beter aangekleed. Je kunt namelijk kiezen uit het onderstaande viertal kleuren: Juniper Blue, Cardamon Green, Ginger Beige en Chili Red. Je hoeft voor geen één kleur bij te betalen. De zwarte velgen met gekleurd detail (carrosseriekleur op beige, groen en rood, rode accenten op blauw) zijn ook inebregepen.

Ook mag je kiezen tussen een handbak met vijf versnellingen of een CVT. Verder heb je niks te kiezen, want je krijgt alles. En dat is een flinke lijst met aardig volwassen opties voor zo’n kleintje.

Prijzen en Nederland

We halen al deze info van de Engelse Toyota configurator, waar de Aygo X Air Edition nu te bestellen is. Dat gaat je 19.045 pond (21.707 euro) kosten, wat zo’n 500 pond duurder is dan het topmodel. Volgens die logica kan je rekenen op zo’n 23.500 euro voor de Air Edition in Nederland. Tenminste, dan moet ‘ie wel komen. Op de Nederlandse configurator ontbreekt ‘ie nog. Wij willen hem wel graag!