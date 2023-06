Wie durft deze Toyota Supra te kopen bij Domeinen?

We zijn benieuwd waarom deze Supra in beslag is genomen. Straatracen…?

De een vindt ‘m helemaal geweldig, de ander vindt ‘m overgewaardeerd, maar het is een feit dat de vierde generatie Supra een grote groep liefhebbers kent. Dat heeft vast iets te maken met een rol in een zeker filmfranchise.

Vanwege de cultstatus van de Supra Mk4 zijn de prijzen niet mals, maar we hebben een exemplaar gevonden die je waarschijnlijk voor een schappelijk prijsje kunt krijgen. Er is namelijk een Toyota Supra bij Domeinen verschenen.

Het betreft een Japans exemplaar, wat twee dingen betekent. Ten eerste zit het stuur aan de verkeerde kant en ten tweede heeft deze standaard minder vermogen. Waar de Europese versie 330 pk leverde, had de Japanse Supra maar 280 pk, in lijn met de toen geldende afspraken in Japan.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze auto nu nog steeds 280 pk heeft. Het zou zomaar maar meer kunnen zijn, maar helaas kun je bij Domeinen nooit rekenen op een uitgebreide beschrijving. Optisch is er in ieder geval wel het nodige gemodificeerd. De auto is voorzien van een dikke bodykit, met een nog grotere taartschep dan standaard.

Dat het stuur aan de verkeerde kant zit is niet per se aan afknapper bij een Supra, maar wat wél een afknapper is: dit is een automaat. En je kunt je natuurlijk pas echt Paul Walker wanen als je zelf schakelt.

De kilometerstand is ook nog een dingetje. De kilometerteller geeft 177.181 mijl aan, wat omgerekend al 285.145 km is. Tot overmaat van ramp is deze kilometerstand ook nog eens onlogisch volgens de NAP.

Al met al is dit niet de meest aantrekkelijke Supra die we ooit gezien hebben. Het goede nieuws is dat je er zeker niet de hoofdprijs voor gaat betalen. Als je dus een goedkope Supra wil, zouden we zeggen: sla je slag bij Domeinen!