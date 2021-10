Toyota Aygo is exit, maar toch ook weer niet

Toyota wil toch niet compleet afscheid nemen van de Aygo en daar is nu de X. Het model leeft voort op een nieuwe manier.

Hallo, weet iemand waar de X van de Opel Grandland is gebleven? Oh, Toyota heeft de X van de straat opgeraapt hoor ik net. En inderdaad, de Aygo krijgt er een X opgeplakt. Want blijkbaar is dit een uitstekende benaming om aan te geven dat je hier met een crossover te maken hebt.

Het uitspreken van de naam Toyota Aygo X

Zo weet je nu dus dat de nieuwe Toyota Aygo X de naam gaat zijn van de aankomende crossover in het A-segment. Mocht je straks in de showroom nu vragen naar dit model, vraag dan niet naar de “Aygo Iks”. Nee, je spreekt het uit als cross. Gratis tip van ons.

De keuze van Toyota is niet zo gek. De Aygo is een begrip van het merk, zeker hier in Nederland. Iedereen begrijpt dat Aygo staat voor het goedkoopste model van Toyota. Ze zouden dan ook gek zijn om zo’n succesvolle naam in de prullenbak te gooien. De tweede generatie Aygo is sinds 2014 op de markt en krijgt straks een opvolger in vorm van een crossover genaamd Aygo X. Even een korte test, las je dit nu als ‘iks’ of als ‘cross’ in je hoofd? Duim omhoog als dit laatste het geval is.

De nieuwe Toyota Aygo X is getekend door het Europese designstudio van het merk in Frankrijk. Net als het kleine gebakje nu, zal de productie van de toekomstige crossover plaatsvinden in fabriek in Tsjechië.