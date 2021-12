Good news! Er komt nóg een betaalbare Toyota sportwagen

Goed nieuws op deze dinsdag: er komt nog een betaalbare Toyota sportwagen. En ook deze wordt weer met andere merken gedeeld.

Vandaag werd bekend gemaakt dat Toyota bezig is met een waar EV-offensief. Voor de industrie is dat heel groot nieuws, maar iedereen weet dat dat hele pragmatische auto’s gaan worden. Hetzelfde als normale Toyota’s, maar dan zwaarder, stiller en je moet telkens koffiepauze houden om ‘m te laden.

Maar gelukkig heeft Toyota ook een andere kant. Zo is er een Toyota GR86 én een GR Supra. Beide zijn relatief gezien heel erg betaalbaar. In Nederland (en België) ligt dat iets anders, uiteraard. Maar er is goed nieuws, want er komt nóg een betaalbare sportwagen van Toyota. Dat meldt Best Car Web.

Suzuki Cara uit 1992

Nog een betaalbare Toyota sportwagen

Volgens de Japanse kwaliteitspublicatie is het wederom een samenwerkingsproject. In dit geval met de merken Suzuki en Toyota. Dat impliceert al een beetje dat het model onder de GR86 (en dus ook onder de GR Supra) zal worden gepositioneerd. De sportieve coupé zal voorzien worden van een middenmotor én achterwielaandrijving. Op zich is dit geen gekke gedachte, want met kleinere auto’s is deze layout technisch vrij eenvoudig, de motor kan naast de versnellingsbak in het midden worden geplaatst.

Daihatsu Compagno Spider uit 1967

Toyota en Daihatsu werken al heel erg lang samen. Sterker nog, de meeste kleine Toyota’s komen bij Daihatsu vandaan. Die 1.0 VVT-i driecilinder in veel Aygo’s en Yarissen is een ontwerp van Daihatsu. Sinds korte tijd werkt Toyota samen met Suzuki.

Swace en Across

Dit zijn voornamelijk strategische projecten zoals de Suzuki Swace (eigenlijk een Toyota Corolla) of de Suzuki Across , dat eigenlijk een RAV4 is. Andersom komt het ook voor, de Toyota Rumion is stiekem een Suzuki Ertiga.

Toyota MR2 uit 2003

Het is niet de eerste Suzuki met een middenmotor, dat was de Suzuki Cara, een rebadgede Mazda Autozam AZ-1. Voor Toyota zou het een mooi project zijn om de MR2 weer tot leven te wekken. In hoeverre we dit moeten geloven, is niet 100% zeker. Bes Car Web heeft nu nog alleen sterke geruchten, maar in veel gevallen zitten de Japanners er niet ver vanaf. helemaal niet als het gaat om producten van eigen bodem.

Via: Motor1.com