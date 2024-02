Toyota blijft ICE’s ontwikkelen: “blijft belangrijk”

Veel fabrikanten kondigden aan dat er geen ICE-motoren meer in ontwikkeling zijn. Toyota is het daar niet mee eens.

Veel autofabrikanten hebben al aangekondigd dat ze volledig stoppen met het ontwikkelen van verbrandingsmotoren. Aangezien er een donderwolk hangt boven de verkoop van niet-elektrische auto’s, zou je anders een hoop R&D-budget weggooien. Dit betekent overigens niet dat er vanaf dat moment geen ICE-auto’s meer worden verkocht, maar dat autofabrikanten nog wat levensspanne trekken uit (een evolutie van) de huidige motoren.

Toyota blijft ICE ontwikkelen

Toyota heeft daar geen oren naar, zo laat Akio Toyoda weten in gesprek met de managers van het merk. Toyota blijft benzinemotoren bouwen én ontwikkelen. Toyoda meent dat EV’s belangrijk zijn, maar niet belangrijk genoeg om meer dan 30 procent marktaandeel te bereiken. Die 70 procent links laten liggen wil Toyoda niet. Die worden opgevuld met benzineauto’s, al dan niet met hybride aandrijving. Of Toyota’s ideaalbeeld van verbrandingsmotoren die op waterstof werken. De enige brandstof die Toyota laat vallen is diesel.

Niet dé oplossing

Dat staat haaks op de meningen van vrijwel elk automerk, opvallend genoeg zelfs Lexus die hebben aangekondigd tegen 2035 volledig EV te gaan. Toyoda wil dat niet. Hij vindt de BEV niet dé oplossing en denkt daarbij vooral aan regio’s waar opladen lastig wordt. Ook die regio’s, juist die regio’s nota bene, worden perfect bediend door Toyota. Volledig EV gaan en die regio’s droppen als een baksteen is ook niet wat Toyoda wil.

Nieuwe motoren van Toyota komen er dus aan, ondanks dat ze wellicht binnenkort (in Europa) overbodig worden.