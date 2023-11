Toyota Camry nu ook met dikke V8

Kijk, deze Toyota Camry met V8 mag er zijn!

De line-up van Toyota bestaat vooral uit hybride modellen. Er zijn gelukkig nog uitzonderingen moet modellen als de GR Yaris en de GR Supra. Echter, de modellen met een hybride aandrijflijn vormen het leeuwendeel van de line-up. Ook de Camry. Nu is deze Toyota Camry net even wat anders, want de sedan is uitgerust met een dikke V8.

Maak kennis met de Toyota Camry XSE Next Gen. Met deze auto gaat gereden worden in de NASCAR Cup Series volgend jaar. Eigenlijk heeft deze auto niets met het origineel te maken. Feitelijk heeft Toyota het neusje van de Camry op de raceauto geplakt en de auto vervolgens deze naam meegegeven.

In de praktijk heeft het ding weinig met een echte Camry te maken. Zo is de NASCAR auto een coupé en heeft de achterkant bijvoorbeeld een ander design in vergelijking met de straatauto.

Was de Toyota Camry maar zo stoer als deze NASCAR raceauto met V8, zou ik bijna zeggen. Het is natuurlijk een rijdend reclamebord voor de Amerikanen. De Noord-Amerikaanse markt is altijd al belangrijk geweest voor Toyota met de Camry. Door de looks van de negende generatie Camry op de NASCAR auto te plakken moeten Amerikanen geïnspireerd raken om naar de dealer te racen.

Daar worden ze echter geconfronteerd met een Camry met een 2.5 liter viercilinder hybridemotor. Prima kar natuurlijk, maar niet zo opzwepend als een dikke achtpitter. Terwijl de hybride variant een systeemvermogen heeft van 218 pk, gaat de NASCAR Camry V8 richting de 700 pk.

De nieuwe XSE Nex Gen vervangt de oude Camry TRD. Het is niet het enige Toyota model van het merk in de NASCAR, ook de Supra en de Tundra doen mee in een andere serie.