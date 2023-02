Toyota vindt EV’s nu WEL belangrijk

Nu Akio Toyoda weg is, hebben ze ineens een andere mening. Toyota vindt EV’s nu plotseling wel belangrijk.

Uiteraard heeft elk persoon en ieder bedrijf een mening die strookt met de situatie. Dus iemand in een villawijk is eerder geneigd VVD te stemmen (“Gast, kerel, ik ga pas GroenLinks stemmen als er plastic in mijn kaviaarrrr zit!”), terwijl iemand die in een volksbuurt woont andere issues ziet en dus anders stemt.

Met automerken is het niet heel erg anders. Merken die een groot EV-programma hebben geloven in de elektrische auto. En merken die ernstig achter lopen, hebben zo hun bedenkingen. Het meest bekende voorbeeld is het onderwerp van deze ochtend: Toyota. Dat is het grootste automerk in 2022 ter wereld en ze weigeren bijna elektrische auto’s te maken. De enige die ze hebben is de dermate cryptisch naam gegeven Toyota bZ4X. Een compact crossovertje dat geen bakens verzet in zijn klasse, integendeel.

Moetje

Het was een soort ‘moetje’, die BZ4X. Een beetje zoals mijn vriendin de afwas moet doen. Dan laat ze twee, drie borden ‘per ongeluk’ vallen totdat ik het overneem, zeg maar. Maar de bureaustoel van de onlangs afgetreden Akio Toyoda is nog niet eens droog, of de nieuwe CEO gaat er vol overheen.

Hij heeft namelijk aangekondigd dat elektrische auto’s nu ineens wél belangrijk zijn en dat Toyota (en Lexus) zich ineens gaan focussen op het produceren van veel meer EVs. Zo komt er een compleet nieuw modulair elektrisch platform in 2026. Daar kan de nieuwe Toyota CEO nog geen details over geven, want hij wordt pas 1 april officieel geïnstalleerd. Zou het een grap zijn?

Het roer om: Toyota vindt EV’s toch belangrijk

Nee. Toyota gaat het roer omgooien. Dat zegt de nieuwe baas van het Japanse merk:

De eerste zakelijke hervorming is starten met de volgende generatie EV’s. Om meer interessante elektrische auto’s af te leveren aan klanten, moeten we de structuur van de auto en de mindset aanpassen. We moeten de manier waarop we zaken doen drastisch veranderen. Lexus heeft daarin een leidende rol. Koji Sato, nieuwe Toyota CEO, vind EV’s ineens wel belangrijk.

Om met !@jaapiyo te spreken: Ouch! Shots Fired! Toyota geeft dus enigszins toe hopeloos achter te lopen en dus een verkeerde keuze gemaakt te hebben. Althans, als je kijkt naar wat de mogelijkheden zijn. De ontwikkeling van de waterstofauto gaat op dit moment minder hard dan de EV. En de tijd begint behoorlijk te dringen. Binnenkort mogen er geen auto’s meer verkocht worden met een verbrandingsmotor.

Logische zakelijke beslissing

Het is dus ook zeker geen milieuissue dat fabrikanten overstappen elektrische auto’s. Als je na 2030 auto’s wil verkopen, zijn EV’s simpelweg de enige mogelijkheid. Synthetische brandstoffen, waterstof en en de toverdrank van Panoramix zijn nu nog niet ver genoeg uitontwikkeld om een volgende generatie auto’s op te lanceren. Toyota vindt EV’s nu ineens interessant omdat het de enige mogelijkheid is voor hen om auto’s te verkopen over 10 jaar.

Tenslotte, we doen nu wel alsof Toyota NU ineens het licht heeft gezien, maar dat is hoogstwaarschijnlijk niet het geval. Zo had Toyota een tijdje geleden al een zwikje elektrische concept cars en zijn er behoorlijk wat EVs aangekondigd. Het is een beetje alsof een nieuwe trainer bij een club aankomt en nadruk legt op een verandering die zijn voorganger eigenlijk al had doorgevoerd.

Via: Automotive News Europe.

