Toyoda: “bang dat Toyota weer een saai merk wordt”

Toyoda, van Toyota, heeft zijn best gedaan om Toyota een leuk merk te maken, maar is wel constant bang dat deze reputatie als sneeuw voor de zon kan verdwijnen.

In zijn tijd als CEO van Toyota heeft Akio Toyoda, kleinzoon van de oprichter van Toyota, het merk van een absolute metamorfose voorzien. Toyota stond altijd voor belegen, betrouwbare auto’s, maar van een doorsnee Corolla of Avensis ging je hart niet perse sneller kloppen. Dat is nu wel anders. Niet alleen is de Gazoo Racing-line-up ongekend leuk voor Toyota, ook de reguliere modellen als de Prius lijken ineens veel leuker dan hun voorgangers. Toyoda legt uit dat deze keuzes niet per ongeluk gemaakt zijn.

Vragenvuur

Akio Toyoda-san hield namelijk een toespraak op de Japan Mobility Show en zei direct: “voor dit vragenvuur ben ik even niet Akio Toyoda, voorzitter van Toyota. Ik ben Akio Toyoda, als een individu.” Zodat ook persoonlijke touches in het verhaal voorkomen. Eén van de vragen was: “tijdens de 14-jarige tijd als CEO was het mantra “nog betere auto’s”, met een bijzondere line-up als gevolg. Dit werd initieel niet begrepen, maar hoe is iedereen toch mee gegaan?” Toyoda legt het uit middels een bijzonder verhaal.

Lexus GS

Daarvoor moeten we terug naar 2011. Lexus onthulde toen op Pebble Beach de nieuwe Lexus GS. Veel mensen zijden toen ter tijd dat het maar een saaie bak was en dat Lexus over het algemeen nogal saai is. Niet wat je wil horen voor je prestigemerk. Toyoda legde de link tussen ander commentaar dat Toyota kreeg, namelijk dat zij enkel auto’s testen nadat ze al onthuld waren op de Nürburgring. Andere merken reden daar al volop met testauto’s voor de toekomst. Toyoda kreeg veel te horen dat “Toyota dat nou eenmaal niet kan.” Dat ging er niet in bij Toyoda, maar ingenieurs hadden geen data om te bewijzen dat het beter moest.

Dat zorgde ervoor dat Toyoda zijn aandacht besteedde aan het worden van een zo goed mogelijke bestuurder, waar met terugwerkende kracht zijn race-alter ego Morizo waarschijnlijk is ontstaan. Toyoda is namelijk volgens vele ingenieurs en testcourers van Toyota een erg goede bestuurder en zijn perceptie over hoe een auto moet rijden klopt vaak. Dat maakte dat Toyoda zijn wil om betere auto’s te bouwen begrepen werd door de ingenieurs en vaak even dat stukje extra erbij gegeven kon worden.

Instorten

Toyoda heeft in zijn 14-jarige tijd als CEO dus van Toyota een bijzonder merk kunnen maken. Toch is de nu voorzitter bang dat het allemaal kan instorten als een kaartenhuis. “Ik ben bang dat Toyota zo weer een doorsnee, saai merk kan worden. Zelfs als CEO lukte het mij pas na 14 jaar om de line-up van mijn dromen neer te zetten, maar in een flits kan dat teruggedraaid worden.” Helemaal als meer mensen dit beginnen te vrezen en wanneer bonentellers gedreven door winst het geld ruiken, kan het zijn dat saaie, droge auto’s weer de boventoon gaan voeren. (via Toyota Times)