Toyota C-HR update voorkomt boete van meer dan 300 euro

Toyota had niet veel zin om aan het uiterlijk van de C-HR te sleutelen met deze update. Maar er is wel degelijk nieuws te melden.

Het nieuws zit hem met name in toenemende mate van comfort. En dan hebben we het over technologie. Er zijn updates voor Toyota Smart Connect en er is een nieuw multimediasysteem gepropt in de crossover. Dat nieuwe systeem is standaard als je een C-HR vanaf de Dynamic-uitvoering kiest. Het scherm is 8-inch groot en reageert volgens de Japanse autofabrikant veel sneller in vergelijking met het uitgaande oude systeem.

Integratie van de smartphone!

Het belangrijkste van de Toyota CH-R update is de integratie van Apple CarPlay (draadloos) en Android Auto (met kabeltje). Daardoor kan je smartphone veilig opgeborgen worden en maak je gewoon gebruik van het scherm in de auto. Geen gedoe met een houder voor je telefoon. Bovendien is Apple CarPlay (draadloos) en Android Auto legaal te gebruiken tijdens een autorit, terwijl een smartphone in je hand tijdens het rijden kan uitlopen op een pittige boete.

Is er dan helemaal niets aan het uiterlijk te zien wat de update van de Toyota C-HR benadrukt? Voor de kenner misschien. Er is optioneel een nieuwe bi-tone lak. Maar het woordje optioneel zegt het eigenlijk al. De klant moet het dan wel aanvinken. Daarnaast zijn er nieuwe 18-inch lichtmetalen velgen.

Begin 2022 verschijnt de Toyota C-HR update op de Nederlandse markt. Het automerk heeft nog niet de prijzen paraat voor volgend jaar.