Toyota claimt een gaaf patent

Veiligheid gaat al jaren hand in hand met zicht: hoe meer je van je omgeving kan zien, hoe meer je op die omgeving kan anticiperen. Tegelijkertijd heb je bij (vrijwel) alle auto’s te maken met verschillende cruciale elementen die de zichtbaarheid juist beperken, zoals het frame van de voorruit en specifieker: de A-stijl. Toyota heeft nu een techniek gepatenteerd die dat probleem moet oplossen.

Het patent heet “Apparatuses and Methods for Making an Object Appear Transparent”. Het gaat om een techniek die met behulp van spiegels zorgt dat je kan zien wat er verstopt zit achter je A-stijl. De techniek zou natuurlijk ook op andere raamstijlen toegepast kunnen worden, maar in het voorbeeld gaat het specifiek om de A-stijl.

Het is niet voor het eerst dat er geprobeerd wordt de A-stijl “transparant” te maken, of in ieder geval hetgeen erachter verscholen gaat zichtbaar te krijgen. Dit werd echter vaak gedaan met dure video-oplossingen, terwijl dit systeem met spiegels relatief goedkoop geïmplementeerd zou moeten kunnen worden. Of het ook daadwerkelijk in productie zal gaan is de vraag, maar wij zouden het tof vinden. Voor mensen die er meer van willen weten: hier is het patent te vinden.

