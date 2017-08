Zo zag je de Huracán Performante nog niet eerder

De supersnelle V10-topper van Lamborghini werd flink gepersonaliseerd.

Uiteraard was ook Lamborghini afgelopen weekend aanwezig tijdens Monterey Car Week. De Italianen hadden diverse modellen meegenomen. Voor het eerst hadden alle auto’s één ding gemeen: namelijk een behandeling van Ad Personam.

Wat Ad Personam met een Aventador S kan doen was al bekend, dus we knallen meteen door naar de Huracán Performante. Voor het eerst verfraaid door Ad en zijn vrinden. Het resultaat mag er zijn. De Performante kreeg de kleur ‘Verde Hydra’. Een diepgroene tint. De Performante is zowaar chique! Daarnaast werd gekozen voor bronzen velgen. Deze tint heeft de naam ‘Narvi’.

We zijn er nog niet. Het interieur is zwart (Nero Cosmus) met Nero Ade Alcantara-details. De kleur van velgen komen terug in het interieur. Zo heeft onder andere het stuur bronzen details gekregen.

Naast de Huracán Performante en de Aventador S had Lamborghini ook een achterwielaangedreven Huracán Spyder meegenomen. De Italiaanse automaker organiseerde gedurende het event testritten voor (potentiële) klanten. Zo kwam het voor dat je een treintje Aventador S’en kon spotten in de omgeving van Monterey.