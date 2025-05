”Beter dan SF90”: Chinese bouwer van vreemde hatchback werkt aan Ferrari-killer

De volgende Chinese supercar is al even onderweg.

Niet alleen de Europese prijsknallers en EV-merken krijgen concurrentie uit China. Ook fabrikanten als Porsche en Ferrari moeten rillen van de ideeën uit het Verre Oosten. Denk maar aan de SU7 Ultra van Xiaomi of de Yangwang U9 van BYD. Binnenkort moet daar een Chinese supercar bijkomen die beter is dan de Ferrari SF90.

De claim komt van de bazin van het bedrijf Great Wall Motors, of GWM voor vrienden. Dit concern heeft de leiding over merken als Haval, Wey, Tank en Ora. Ook in Nederland verkoopt GWM auto’s, zoals de Funky Cat (die inmiddels 03 heet) die je bovenaan het artikel ziet. Zegt jou misschien niet veel, maar het bedrijf verkocht toch maar mooi ruim 250.000 auto’s in het eerste kwartaal van 2025. Flink meer dan bijvoorbeeld Volvo.

De leidinggevende bij GWM heet Wu Huixiao. Ze werd op de autobeurs van Shanghai geïnterviewd door een Chinese blogger die de beelden later deelde via het Chinese social media platform Weibo.

GWM leert van de meester

Ze geeft aan dat Great Wall Motors al vijf jaar aan de slag is met de supercar. Bij dat proces hoort ook het testen van vergelijkingsmateriaal. Lijkt me helemaal geen vervelende job. In die hoedanigheid stapte een bestuurslid een tijdje terug in een Ferrari SF90. Op de vraag of de supercar van GWM te vergelijken is met die Ferrari, antwoordt Huixiao dat haar supercar zelfs beter zal zijn. Ze zegt dat het bedrijf leert van de concurrentie en er wat beters tegenover zet. Toe maar.

Waarom duurt het dan zolang voordat er een supercar komt? Dat heeft volgens de CEO te maken met de betaalbaarheid. Ook qua kostenplaatje voor de klant moet de Chinese auto een betere keuze zijn. Het bedrijf wil eerst goed uitwerken hoe ze de kosten relatief laag kunnen houden. Daarnaast geeft ze ook toe dat het perfectioneren van het onderstel voor wat uitstel heeft gezorgd.

Motorblok ligt al klaar

Huixiao belooft dat de auto geweldig zal zijn zodra ie wordt gelanceerd, maar een eerste blik mogen we nog niet werpen op de supercar. Ook vertelt ze nog niet wat de krachtbron zal zijn.

CNEVPost doet alvast een gokje. Bij dezelfde autobeurs presenteert GWM een nieuw motorblok: een 4.0-liter twinturbo-V8. Waar heb ik dat eerder gehoord? De GWM-achtcilinder zit in aanstaande modellen die altijd plug-in hybrides zullen zijn. Vooralsnog zou het idee zijn om de V8 in SUV’s en pick-ups te leggen, maar omdat Huixiao nu al zo geheimzinnig doet, zou het me niet verbazen als de krachtbron ook in de supercar komt te liggen. Kan GWM ook meteen tegen Ferrari zeggen: ”een 3,9-liter V8? Haha, wat een armoe”.