Toyota’s gave race-stationwagon is helemaal geen stationwagon

Toyota bouwt een raceauto en het is een soort gestoorde stationwagon. Maar de auto waarop hij gebaseerd is, is helemaal geen stationwagon.

Je kan veel positieve eigenschappen toekennen aan een stationwagon, maar vergeleken met andere carrosserievormen is het toch vaak de minder dynamische keuze (en vooral een hele praktische). Voor de racerij waarbij straatauto’s naar raceauto’s worden omgebouwd (toerwagenkampioenschappen en dergelijken) wordt dus vaak een coupé gebruikt, of vroegâh natuurlijk een scala aan sedans in de BTCC. Een stationwagon was daar dus een unicum, maar niet onmogelijk. Denk aan de 850R waarmee Jan Lammers en Rickard Rydell reden, maar ook de iets recentere Subaru Levorg die meereed in de BTCC.

Stock Car Pro

Daar wordt nu nog een model aan toegevoegd, maar het is een wat raar verhaal. Het gaat om Toyota die een auto helemaal verbouwde om mee te kunnen doen aan de Stock Car Pro-serie in Brazilië, de lokale invalshoek op het idee van toerwagenraces. De ‘stationwagon’ in kwestie is dus eigenlijk volledig uniek voor de serie, maar Toyota betrekt er wel een productieauto bij. En dat is niet de Corolla Touring Sports. Of een andere (lokale) SW. Nee, het is de Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross

Ja, deze auto die eigenlijk alle hokjes van een stationcar aan vinkt, is de raceversie van de Toyota Corolla Cross. Toyota voegt ook een foto bij van de raceauto naast een normale Corolla Cross en dan is het verschil wel erg groot.

Een bijzondere keuze en eigenlijk staat de stationwagon-behandeling de Toyota Corolla Cross best aardig. De reden is heel simpel: om de auto te mogen homologeren voor de Stock Car Pro-serie, moet de auto eigenlijk een eigen sausje zijn op een globaal platform dat voor de raceserie ontworpen is genaamd AudaceTech SNG01. Dat platform staat niet per definitie te boek als een exclusief SW-platform, maar de drie bevestigde fabrikanten hebben wel een vrijwel identieke auto. Die wijken enkel van elkaar af op detailniveau.

De Toyota Corolla Cross in race-outfit is uitgerust met een 2.1 liter grote viercilinder. Dat is een downgrade, want vorig jaar gebruikte de raceserie V8’en. De motor is wel goed voor 500 pk, in combinatie met een sequentiële zesbak van XTrac. Vanaf het seizoen 2025 wordt er geracet met de Corolla Cross.