Toyota GR Yaris Rocket Bunny is een beest - Autoblog.nl

Als Rocket Bunny lijkt de Toyota GR Yaris een rallyauto voor op de straat.

Hoe extreem wil je het hebben? Nou, bij Rocket Bunny zijn alle remmen los als het gaat om de nieuwe Toyota GR Yaris. De Japanse hot hatch ziet er van zichzelf al lekker aangekleed uit. Wat Rocket Bunny betreft mocht dat nog wel een tandje heftiger.

Op basis van de Toyota GR Yaris heeft de tuner een render gemaakt en gedeeld via Facebook. Het is nog even wachten op daadwerkelijk de eerste GR Yaris met een Rocket Bunny uiterlijk. De Toyota is een klap breder geworden. Van voren krijgt de driecilinder maximale koeling met zo’n open gat en van achteren is het helemaal extreem. De taartschep achterop is bijna groter dan de Yaris zelf.

Nu zijn de creaties van Rocket Bunny altijd wel indrukwekkend. Deze Yaris lijkt echter een overtreffende trap. Het is nog niet bekend wat dit pakket van Rocket Bunny moet gaan kosten voor de Toyota GR Yaris. Mocht je dit allemaal wat te heftig vinden, dan kun je ook bij Toyota aankloppen. Zelf bieden ze ook wat extra’s op de hot hatch. Het voordeel is dan wel dat je de garantie kan behouden. Dat is in het geval van de Rocket Bunny -uiteraard- niet zo.