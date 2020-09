Toyota GR Yaris upgrades met garantie - Autoblog.nl

Er zijn nu een hoop Toyota GR Yaris upgrades beschikbaar, mét behoud van de garantie. Nice!

Het is een van de leukste auto’s waar we op dit moment naar uitkijken. We hebben het over de Toyota GR Yaris. In plaats van een simpele grote motor in een Yaris te proppen en ‘m te verlagen, is Toyota helemaal los gegaan op de auto. Sterker nog: de snelle Yaris is er alleen als driedeurs terwijl alle andere Yarissen vijf deuren hebben. Zo bijzonder is het apparaat. Wil je ‘m nog bijzonderder hebben is er goed nieuws, want de Toyota GR Yaris upgrades zijn onthuld!

Toyota GR Yaris upgrades

De Toyota GR Yaris upgrades worden gemaakt door Gazoo Racing. Het idee is een beetje hetzelfde als met de M Performance-onderdelen van BMW of de Nismo-catalogus van Nissan. Er is een nieuwe voorbumper met een enorme spoilerlip eronder. Niet handig als je in een Vinex-wijk woont in verband met de veelal aanwezige drempels. Volgens Gazoo Racing is de splitter nu 12 millimeter dichter bij de grond, namelijk.

Hoogglans zwart

De hoogglans zwarte skirts passen mooi bij het hoogglans zwart van de enorme grille in de bumper. Uiteraard is de diffuser met de Toyota GR Yaris upgrades eveneens hooglans zwart. Tevens zien we niet één, niet twee, niet drie, maar vier uitlaten. Op een B-segment auto met driecilinder motor. Aan de andere kant, het staat lekker brutaal en dat past uitstekend bij de auto.

Maar er is méér!

Maar er zijn meer upgrades voor de rappe Yaris, alhoewel deze meer onder de noemer accessoires vallen. Denk aan sierstrips, ventieldopjes en een carbon kentekenhouder. Ook in het interieur kun je losgaan met een Gazoo Racing bagagemat, vloermatten en wat plastic decoratiestrips die eruit moeten zien als carbon.

Nóg stijver

Zijn er dan geen Toyota GR Yaris upgrades die daadwerkelijk de auto beter doen laten rijden? Jawel: eentje. Er is namelijk een veerpotbrug. Deze moet ervoor zorgen dat de snelle Yaris nóg stijver is. Als laatste is er ook een datalogger die desgewenst je prestaties in de gaten houdt.

Nut Toyota GR Yaris upgrades

Dus zijn de Toyota GR Yaris upgrades de moeite waard? Jazeker. De GR Yaris toont aanzienlijk dikker. Het zijn ook allemaal originele onderdelen, dus het OEM-karakter blijft behouden. Vergeet ook niet dat de hardware van de Toyota GR Yaris al behoorlijk bijzonder is. Een unieke motor (267 pk), gekoppeld aan een uniek vierwielaandrijvingssysteem met actieve differentiëlen is ongekend extosich voor het B-segment.

De prijzen van de Toyota GR Yaris accessoires zijn nog niet bekend.