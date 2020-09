AB-lezer verkoopt BMW M3 E46 Competition Pack - Autoblog.nl

De BMW M3 E46 Competition Pack is zo’n versie die er echt uitspringt.

Een gewone E46 in een smetteloze staat vinden is tegenwoordig al lastig te vinden. Ze worden toch ouder en niet iedereen (kan) de auto vertroetelen. In de praktijk is een M3 dan ook geen zeldzame exoot, maar een auto die je gewoon dagelijks in kunt zetten. Nog lastiger is een speciale uitvoering van een E46 M3 vinden in een sublieme staat. Een Autoblog-lezer heeft zo’n exemplaar te koop staan.

De eigenaar is een liefhebber en koopt de echt leuke auto’s zoals deze zeker niet als daily drivers. Deze M3 E46 Competition Pack uit 2005 kocht hij 2,5 jaar geleden. Uiteindelijk is er dus ook niet zo heel veel met de 3 Serie gereden. De auto stond vooral mooi te zijn in de garage. En zo’n Interlagos blauwe E46 met Competition Pack ligt inderdaad fijn op het netvlies. Leuker dan een schilderij aan de muur toch?

Met 601 geproduceerde exemplaren voor Europa is de BMW M3 E46 Competition Pack (of CS) een verschijning die je niet vaak ziet. De uitvoering heeft enkele kenmerken van de CSL, zonder dat het meteen hardcore wordt. Onder andere de 19-inch velgen, een sportiever onderstel en grotere remschijven voor zijn enkele kenmerken van dit model.

Zoals je ook af en toe de kunstcollectie opruimt, is deze Autoblog-lezer ook ruimte aan het maken. Zijn BMW M3 E46 Competition Pack staat op Marktplaats te koop. De tijdloze 3 Serie heeft 93.000 kilometer op de teller staan en heeft een vraagprijs van 39.900 euro.

Lekker zo houden of is dit ook een kandidaat voor zo’n e46 m3 manual swap? Origineel houden of..?