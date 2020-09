ING: autoverkoop terug naar de jaren zestig - Autoblog.nl

Steek een jointje op en steek twee vingers in de lucht. Volgens de ING zitten we qua autoverkoop terug in de jaren zestig.

Net als zoveel industrieën heeft ook de autobranche te maken met klappers door de coronacrisis. ING Economisch Bureau heeft in een rapport naar buiten gebracht hoe de situatie er op dit moment uitziet. De bank concludeert dat de autoverkoop naar het niveau van de jaren zestig gaat dalen. Men verwacht dat het aantal registraties van nieuwe auto’s dit jaar daalt met bijna 25 procent naar 340.000.

In juli was er nog sprake van een kleine opleving in het aantal nieuw verkopen. Dit had natuurlijk te maken met de nieuwe BPM-tarieven aan de hand van de WLTP-tabellen. Die opleving werd in augustus alweer teniet gedaan. Niet alleen consumenten kopen sowieso minder nieuwe auto’s. Ook verlenging van leasecontracten blijft vaker uit in vergelijking met de periode voor de crisis.

Occasion autoverkoop gaat wel goed

Consumenten kopen juist een tweedehands auto. En de occasionmarkt zit in de lift. Dit heeft er mede mee te maken dat men nu een eigen auto prefereert boven het openbaar verover. Ook de tak van onderhoud doet nog prima zaken in deze tijden van crisis. Het wagenpark groeide vorig jaar met 2% naar 8,7 miljoen auto’s. Hoewel we minder rijden met z’n allen is er nog steeds voldoende onderhoudsbehoefte, aldus ING.

Herstel in 2021?

Voor een herstel van de autoverkoop kijkt ING naar 2021. De bank schat dat beter betaalbare elektrische auto’s met voldoende actieradius voor een kleine opleving van de markt gaan zorgen. Denk aan de komst van de Volkswagen ID.3 bijvoorbeeld. Toch is de hoop getemperd. Meer dan 60% van de nieuwe autoverkopen is afhankelijk van de zakelijke markt. Met meer thuiswerkend kantoorpersoneel zal er ook minder vraag zijn naar een auto van de zaak. Het is daardoor moeilijk te voorspellen wat 2021 gaat doen.