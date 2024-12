SLS Roadster is goedkoper dan een nieuwe 911

Een knappe verschijning als deze Mercedes SLS Roadster op Marktplaats is voordeliger dan een nieuwe 911 kopen.

We hoeven niet uit te leggen dat nieuwe auto’s verschrikkelijk duur zijn geworden. Een nieuwe Porsche 911 begint nog net niet met een twee, maar wat scheelt het? Vanaf 186.900 euro zonder opties komt de twee toch akelig dicht in de buurt. Als je dan een blik werpt op Marktplaats..

SLS Roadster op Marktplaats

Voor minder kun je tegenwoordig een Mercedes SLS Roadster oppikken. Noem jij maar eens een auto die voor hetzelfde geld meer glans, elegantie en tijdloze roem weet te bieden. De auto in kwestie staat te koop voor 179.995 euro. Je hebt niet de iconische vleugeldeuren als Roadster, maar het rode kapje op deze SLS maakt een hoop goed.

Het exterieur is zo tijdloos als de verpakking van een fles San Pellegrino. De prachtige lijnen geven op geen enkele manier weg dat je in de basis naar een auto uit 2007 kijkt, want in dat jaar kwam de SLS AMG als coupé uit. Het interieur is wellicht wat op leeftijd geraakt, maar daar kunnen we mee leven.

De prestaties zijn nog steeds verbluffend. De 6.3, sorry, 6.2 liter grote achtcilinder perst er op natuurlijke manier 572 pk uit. Nul naar honderd in 3,8 seconden en een topsnelheid van 317 km/u. Reken maar dat je kapsel niet meer in model zit met dit soort snelheden.

Dit specifieke exemplaar op Marktplaats komt uit 2012 en heeft 79.876 kilometer gelopen. Als ik in deze prijscategorie een auto mocht uitkiezen zal het altijd de Mercedes SLS Roadster worden. Met zijn doorlopende motorkap, unieke bips en monsterlijke V8 is dit een auto voor de rest van je leven. Geen Lambo of Ferrari waar je na een jaar of twee op uitgekeken raakt, de SLS is als je 70 bent nog steeds cool. Die 911 mag je houden.