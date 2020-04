Toyota Passo is perfect voor metroman

De Toyota Passo is een uitstekende auto voor de zelfbewuste en zelfverzekerde man vandaag.

De Toyota passo is zo’n auto die niet elke week voorbij komt bij Autoblog. Logisch, want het is een klein autootje dat alleen in Japan wordt geleverd. Maar in bijzondere tijden is het de moeite waard om even de automotive horizon te verbreden.

Toyota Passo

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de Toyota Passo is eigenlijk geen Toyota. De auto is ontwikkeld en ontworpen door Daihatsu, dat de auto ook produceert. In feite is het een Daihatsu Boon, maar dan met Toyota badges erop. Daihatsu is al jarenlang de producent van kleine Toyota’s. Toyota wordt op de thuismarkt gezien als een wat luxere premium fabrikant van grotere auto’s.

Passo Moda Charm

De modellen van Daihatsu komen Toyota goed uit, want zo kan de Japanse gigant in elk marktsegment een auto aanbieden. Nu kunnen ze zelfs voor een heel specifieke doelgroep aan auto aanbieden: metromannen. Toyota lanceert namelijk de Passo Moda Charm. Dat klinkt als een vintage kledingwinkel, maar het is de guitige auto die je op de foto’s ziet.

Roze

Je kan de auto bestellen in vijf kleuren: wit, beige, rood, groen en de kleur die je moet kiezen: roze. Bij een roze Passo Moda Charm kun je kiezen uit een dak in carrosseriekleur of een wit dak. Bij de andere kleuren is dat zwart of de lakkleur.

Interieur

Niet alleen het exterieur is afgestemd op de bewuste modeman of hippe dame, ook in het interieur. Voor het betere autogevoel zijn de stoelen gehuld in synthetisch leder, in plaats van koeienhuid. Het geheel is best fraai afgewerkt voor zo’n kleintje, compleet met contrasterende stiksels, gouden strepoen en witte zitvlakken.

Briesende paarden

Op technisch vlak is de Toyota Passo Moda Charm gewoon een Daihatsu. Dus dat betekent een 1.0 VVTi driecilinder met 69 briesende paarden. Standaard krijg je een CVT-automaat met voorwielaandrijving. Optioneel is premium vierwielaandrijving zelfs leverbaar.