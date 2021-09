Teslarijders niet alert met Autopilot aan

Teslarijders die niet alert zijn wanneer de autopilot aan staat. That is brand new information!

Het voordeel van een oude auto rijden, is dat je nog kunt genieten van de geneugten van het echte autorijden. Nog dat ouderwetse gevoel dat je een machine bestuurt in plaats van dat je passagier bent van een ruimteschip. In 1900 dacht men zo even paarden, maar dat terzijde.

Nog een voordeel van een oude wagen is dat je minder snel bent afgeleid. tegenwoordig zijn er enorm veel systemen op de markt die het rijden je zoveel mogelijk uit handen willen nemen en dat bedoelen we heel erg letterlijk! Op dit moment gaat Tesla daar het verst in.

Teslarijders niet alert

Een onderzoek van de MIT (Massachusetts Institute of Technology, best een slim clubje mensen daar) heeft uitgewezen dat Teslarijders minder goed opletten wanneer de Autopilot is geactiveerd. Het onderzoek duurde meer dan een jaar, nog altijd sneller dan de scriptie van ondergetekende. Men volgde de bestuurders van de Tesla Model S en Model X voor meer dan een jaar.

Dat deed men niet door ernaast te gaan zitten, maar met een high-tech systeem dat zowel de auto als de bestuurder kan monitoren. Dit systeem kan alle belangrijke autofuncties in de gaten houden, alsmede de snelheid, locatie, zithouding van de bestuurder en het zicht aan de voorzijde.

Data

Na het verzamelen van alle van meer dan een half miljoen mijlen, kwam men tot een schokkende conclusie. Teslarijders zijn niet alert als de Autopilot ingeschakeld is. De meeste bewegingen die de ‘chauffeurs’ maakten, waren volgens het onderzoek niet gerelateerd aan het autorijden.

Men keek namelijk vooral naar beneden (telefoon?) of naar het midden (waar het enorme scherm aanwezig is). Nu kwamen deze bewegingen ook voor als er zelf gereden werd. Echter, met Autopilot aan duurde het veel langer dat men aan het kijken was op de telefoon of met het scherm bezig was.

Via: Tech Crunch.