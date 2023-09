Toyota GR Supra GT4 100 Edition is hebberigmakend

Toyota komt met de exclusieve GR Supra GT4 ‘100 edition’, speciaal gericht op verzamelaars.

Denk niet dat je deze auto makkelijk kan bestellen. Nope, helaas. De circuitauto zal in zeer beperkte oplage beschikbaar komen. Wat zeg ik: er komen er maar drie van. Hierdoor is het een van de zeldzaamste Toyota-voertuigen ooit en dit doen ze om te vieren dat de honderste GR Supra GT4 raceauto geleverd is.

Toyota GR Supra GT4 100 Edition

Weer er snel bij, want een van deze drie auto’s komt naar Europa. De andere twee zijn voor Noord-Amerika en Azië. Een auto voor de echte verzamelaar dus. De GR Supra GT4 “100 Edition” wordt exclusief geleverd in de kleur Plasma Orange. Dit is passend bij het exterieur van het parallel geproduceerde editiemodel, de GR Supra “GT4 100 Edition Tribute”, die later dit jaar in Europa op de markt komt.

Het “100 Edition”-model is specifiek bedoeld voor op het circuit. Op straat ermee rijden zit er dus niet in. De auto is op de 450 pk sterke GR Supra GT4 EVO gebaseerd, de versie die aan het begin van dit raceseizoen zijn debuut maakte.

Kenmerken

De oranje lak is niet het enige waardoor deze Supra zich afzet tegen de andere varianten. Er zit veel meer op. Denk aan grotere ventilatieopeningen in de motorkap en nieuwe aerodynamische spoilers aan de voorkant om de neerwaartse kracht te verbeteren. Tevens zit er een ander uitlaatsysteem op dat het geluid van de 3,0-liter zescilinder motor versterkt. Deze is zonder geluidsdemper, dus het lawaai zal aanzienlijk zijn. Oordoppen worden overigens niet meegeleverd.

Tevens zien we op maatgemaakte buitenspiegels van koolstofvezel, LED-koplampen en verschillende geborduurde ‘100 Edition’-logo’s. Een badge op het dashboard maakt het geheel af. Natuurlijk komt de auto met een autohoes, want hij zal vermoedelijk meer opgeslagen worden dan buiten komen.

Goedkoop is de speciale Supra ook niet. Voor 220.000,- euro komt hij in je garage staan. Dat is wel exclusief belastingen en afleveringskosten. Maar ja, je hebt dan wel iets anders dan een standaard Toyota Supra.