Bloedhete 550 pk sterke Toyota Supra heeft één nadeel

Er komt één hele dikke Toyota GR Supra aan, maar die heeft wel als nadeel dat het daar ook bij blijft.

Leuk drankspelletje voor als je het hebt over de nieuwe Toyota GR Supra: elke keer dat ‘BMW’ wordt genoemd, neem je een slok. Kijk, dat is al één slok. En ja, dat ene merk uit Beieren heeft de aandrijflijn en veel van de techniek van de GR Supra verzorgd, maar dat is eigenlijk goed nieuws. Want nu is er een versie op komt van de GR Supra die mede mogelijk gemaakt wordt door de BMW M4 CSL.

Toyota Supra GRMN

Toyota wil namelijk BM… eh, dat Duitse merk nog één keer storen voor een aandrijflijn voor de Supra. Een hele speciale versie, waarschijnlijk de terugkeer van het Gazoo Racing: Masters of the Nürburgring (GRMN) label, als ultieme Supra. Daarvoor wordt de aandrijflijn van de M4 CSL geleend en dat betekent dat je op een 550 pk sterke zes-in-lijn M-motor mag verwachten (S58B30). Uiteraard zal Toyota het nodige doen om de Supra ook qua wegligging op het niveau van een Nürburgring-waardige auto te krijgen, dus het wordt echt een soort Toyota Supra CSL.

De laatste

Dat er een nog hetere Toyota Supra op komst is, dat ruist al een tijdje rond in de wandelgangen. Nu wordt echter duidelijk waarom we er zo lang op moeten wachten. De Supra GRMN (of GRMN Supra, wat is wijsheid?) wordt écht de ultieme versie in de dubbele betekenis van het woord. Het wordt een uitzwaaiversie, een versie om de looptijd van de inmiddels vier jaar oude Supra af te sluiten. Wel uitzwaaien met de beste versie tot nu toe, maar wel dus een auto die het einde inluidt. En da’s toch ietwat jammer.

Opvolger…?

Er is een sprankeltje hoop als het gaat om de Toyota Supra, want her en der gaat wel het verhaal dat de auto niet helemaal ons gaat verlaten. De Supra GRMN zwaait déze generatie uit, maar er komt wellicht nog een generatie Supra. Toyota heeft immers een flinke bak hype kunnen genereren om de Supra een betrekkelijk succes te maken, wat voor een RWD coupé met zes cilinders dezer dagen een prestatie is. (via BestCarWeb)