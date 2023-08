Dit moet je op tafel gooien om de goedkoopste Toyota GR Supra van Marktplaats te bekostigen.

Inmiddels is de Toyota GR Supra enkele jaren onder ons. In eerste instantie gelanceerd met een 3.0 zes-in-lijn turbobenzinemotor, later kwam er ook een vierpitter. Beide motoren komen uit de rekken van BMW. En dat is niet het enige. De auto is immers ontwikkeld in samenwerking met het Duitse automerk. Wees maar blij, anders had er nooit een nieuwe generatie Supra gekomen.

Nu de eerste auto’s gerijpt zijn als occasion kunnen we een blik werpen op Marktplaats, want wat kost de goedkoopste Toyota GR Supra eigenlijk? Door de BPM-boete verwacht je misschien dat de voordeligste een viercilinder betreft. Dat is dus niet zo. De goedkoopste heeft ‘gewoon’ die lekkere B58 aan boord! Top.

Het gaat hier om een rood exemplaar uit 2020. De auto wordt niet door een officiële dealer aangeboden, maar dat maakt in dit geval helemaal niks uit. Omdat het nog zo’n jonge onverprutste occasion betreft heb je tot 2030 fabrieksgarantie. Dat betekent dat je in elk geval nog zeven jaar zonder onverwachte kosten komt te staan. Mits de garantie het dekt natuurlijk.

De goedkoopste Toyota GR Supra van Marktplaats levert 340 pk en 500 Nm koppel. In dit geval gekoppeld aan een achttraps automaat. In 4,3 seconden zit je op de honderd en de topsnelheid bedraagt 250 km/u. Prima specificaties die bij een sportauto zoals deze passen.

Nu wil je weten wat ‘ie kost. Het koopje van de eeuw is de auto niet. Daarvoor is de GR Supra nog te weinig afgeschreven. De drie jaar oude auto heeft ruim 32.000 kilometer gelopen en staat te koop op Marktplaats voor 64.500 euro. Als je weet dat de nieuwprijs een dikke 81 mille bedroeg in 2020 is het toch een leuke ‘korting’. Maar dat deze rode donderstraal nog verder gaat afschrijven de komende jaren is een gegeven. Deze GR Supra of toch de huidige generatie BMW Z4? Keuzes..