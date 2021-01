Dit is de nieuwe Le Mans-hypercar van Toyota - Autoblog.nl

En ja, er komt nog steeds een straatlegale versie.

Overwinningen zijn altijd perfect PR-materiaal en Toyota zit wat dat betreft wel goed. Ze zetten de laatste jaren namelijk drie Le Mans-overwinningen op een rij neer. Er was weliswaar geen sprake van moordende concurrentie in de LMP1-klasse, maar een Le Mans-overwinning is toch een Le Mans-overwinning.

Het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk: de Hypercar-klasse. Het lijkt er vooralsnog op dat Toyota het ook hier niet direct zwaar gaat krijgen. Peugeot doet namelijk pas volgend seizoen mee en Aston Martin heeft hun deelname voor onbepaalde termijn uitgesteld.

De hypercar van Toyota hebben we al diverse keren in camouflagetrim voorbij zien komen, maar nu is het doek er officieel van af. De nieuwe racewagen van Toyota krijgt de naam GR010 Hybrid mee.

De GR010 beschikt over een twinturbo 3,5 liter V6 die 680 pk naar de achterwielen stuurt. Op de vooras bevindt zich een KERS-systeem dat goed is voor 272 pk. Die getallen kun je echter niet bij elkaar optellen. 680 pk is namelijk de vermogenslimiet in deze klasse. Het vermogen van de V6 zal dus teruggeschroefd worden al naar gelang de elektrokracht wordt ingezet.

Vanwege de regelgeving in de nieuwe klasse is de Toyota GR010 minder snel dan de TS050 Hybrid, die drie keer naar de overwinning reed op Le Mans. De GR010 heeft namelijk 320 pk minder en weegt met een gewicht van 1.040 kg ook nog eens 162 kg meer. Toyota verwacht daarom dat de rondetijden op Le Mans zo’n 10 seconden langzamer zullen zijn.

De 2021-editie van de 24 Uur van Le Mans staat voor het weekend van 12 juni op de planning. Toyota GR010 nummer 7 zal bestuurd worden door Mike Conway, Kamui Kobayashi en José María López, terwijl Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley achter het stuur van nummer 8 zullen kruipen. Onze landgenoot Nyck de Vries fungeert als testrijder.

Het meest interessante moet nog komen: de straatversie. Hoewel de homologatieregels ruimte laten om géén straatauto te bouwen (Peugeot maakt daar gebruik van), gaat Toyota dat gelukkig wel doen. Helaas deelt Toyota daarover nu geen nieuwe info. Aangezien voor straatauto’s geen vermogenslimiet geldt, zal deze versie rond de 1.000 pk hebben. De Toyota GR Super Sport maakt tijdens de laatste editie van Le Mans al een verrassingsoptreden.