Onderzoekers: zo moet de overheid rekeningrijden inzetten

Daarnaast wordt EV-rijden duurder als we voor eerlijk gaan.
Het nieuwe Nederlandse kabinet gaat de komende tijd ”aan de slag” met het coalitieakkoord. Op autogebied staan er vooral vaagheden in het akkoord. Zaken als meer laadpalen en autorijden betaalbaar houden, komen voorbij. Een korte zin die je ook vaak hoort: de gebruiker of vervuiler betaalt. In hoeverre gaat dat principe op in Nederland?
Onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) vroegen zich dit ook af en besloten er werk van te maken. In de studie zoomen de wetenschappers in op overheidsinkomsten uit mobiliteit en zet het af tegen twee soorten kosten. De een is infrastructuurkosten zoals de aanleg en het onderhoud van wegen. Het ander zijn externe kosten die niet direct door de automobilist worden betaald zoals verkeersongevallen en klimaatverandering.
Overheid dekt meeste kosten voor reizen
De eerste conclusie die de onderzoekers trekken, is dat je als reiziger niet het merendeel van jouw reis betaalt. De meeste reizigers betalen minder belasting dan de kosten zijn. Dit geldt ook voor automobilisten. Alleen als je lang onderweg bent in een benzine- of dieselauto kom je enigszins in de buurt van de maatschappelijke kosten.
Het verschil in kosten tussen fossiele en elektrische auto’s blijkt minimaal te zijn. Dit komt volgens de onderzoekers doordat de kosten voor een groot deel op het conto van verkeersongevallen komt en weinig op dat van klimaatvervuiling. EV’s zijn natuurlijk lokaal liever voor Moeder Natuur, maar veroorzaken niet per se minder ongelukken.
Zo moet de overheid rekeningrijden inzetten
Tevens zien de onderzoekers nog wel een mogelijkheid om betalen naar gebruik, of rekeningrijden in de volksmond, in te voeren. De regel zou dan alleen gelden voor als je maar even in de auto zit. Het blijkt zo te zijn dat de kosten relatief hoog zijn bij korte binnenstedelijke reizen.
De onderzoekers schrijven: ”Het is echter lastig met het huidige belastinginstrumentarium om andere prijsprikkels te geven aan korte afstandsritten over voornamelijk stadswegen dan aan lange afstandsritten over hoofdzakelijk snelwegen. Hier zouden dus nieuwe instrumenten voor nodig zijn, zoals een gebiedsheffing, cordonheffing of betalen naar gebruik gedifferentieerd naar plaats.”
Elektrisch rijden wordt duurder als je autorijden eerlijk maakt
Het verschil in kosten zou volgens de onderzoekers nog wel wat dichterbij elkaar kunnen liggen als de overheid zich houdt aan het gebruiker-betaalt-principe. De onderzoekers schrijven: ”De overheidsinkomsten van de elektrische
auto zijn veel minder, waardoor de verhouding tussen overheidsinkomsten en
externe en infrastructuurkosten van de elektrische auto lager uitvalt dan van
de benzine- en dieselauto. Als het doel is om de elektrische auto een ‘eerlijkere
bijdrage’ te laten betalen, dan kunnen de belastingen verder worden verhoogd.”
Dit druist natuurlijk wel tegen de CO2-doelen van de overheid in. Dit benadrukt het KiM dan ook, maar hangt er geen oordeel aan. Het is aan de beleidmakers om aan de hand van deze studie te bepalen welke kant ze op willen.
”Maak accijns duurder en mrb vergelijkbaar”
Tot slot nog een mogelijke uitkomst voor het hoofdpijndossier rondom brandstofaccijns. Nu wordt er weer een jaar langer korting gegeven op de accijns, maar van een concrete oplossing komt het niet. De onderzoekers hebben hier dus ook hun hoofden over gebroken.
De aanleiding is het maatschappelijke kostenplaatje van LPG-auto’s. Die vallen iets lager uit dan die van benzine- en dieselauto’s. LPG-rijders betalen lagere accijns op het gas voor in hun auto’s, maar betalen dan wel weer meer wegenbelasting. ”Vanuit het ‘vervuiler betaalt’-principe is het beter om de accijnzen te verhogen en de mrb van de verschillende fossiele auto’s vergelijkbaar te maken”, vinden de wetenschappers.
Reacties
Hubert zegt
Gewoon alle subsidies voor zowel fossiele brandstoffen als voor ‘groene’ electriciteit stopzetten.
Dan kunnen we verder kijken hoe het moet met evt. wegen- / houderschapsbelasting..
leefvrij zegt
Dus de fiets/scooter gebruiken voor korte ritjes binnen de stad/dorp en de auto voor de lange ritten.
Of 30km binnen de bebouwde kom standaard maken. Heb je minder (ernstige) ongelukken, dus minder kosten.
AudiRS zegt
Minder asielinstroom, Minder afdragen aan EU, Minder regels en dus ambtenaren, Minder onzin-investeringen in milieuzaken die toch geen globaal effect hebben. Scheelt miljarden – – >Autobelastingen en brandstof op niveau zoals in DE. Klaar.
Ma zegt
De politieke kennis ligt weer op een ongekend hoog niveau hier op autoblog 🙄
werf76 zegt
Geef hem eens ongelijk dan?
mashell zegt
De asiel instroom is al laag, we dragen maar weinig af aan de EU er komt immers een grote bak aan landbouw subsidies per kerende post terug. Of dat wenselijk is dat is een andere discussie. Minder regels ben ik voor maar ook voor strengere handhaving. Dat bedrijven die buiten de perken gaan (Tata, Chemours) ook gesloten worden en hun bestuurders en aandeelhouders aansprakelijk worden gesteld. En weet je waar we enorm kunnen bezuinigingen? Op fossiele subsidies, cadeautjes aan incompetente ondernemers die niet de bedrijfsvoering rendabel weten te krijgen en dan maar handje gaan ophouden bij de overheid.
waterisnat zegt
Zit je dan met je BS baan jaren “wetenschappertje” te spelen om met meerdere gestapelde valse/foute aannames een rapport te produceren voor meer bureaucratie. Wat een leven om jezelf ’s avonds in de spiegel te kunnen kijken en in de ogen van je kinderen.
powerslides zegt
Stop met rekeningrijden. Voer gewoon één Europese wegenbelasting in: vast bedrag, klaar.
Dat hele “jij rijdt meer, dus jij betaalt meer” is onzin.
Rekeningrijden maakt autobezit goedkoop, dus mensen kopen juist méér auto’s voor incidentele ritjes en bezetten parkeerplaatsen. Daarna volgt het bekende riedeltje: geklaag, overheidsingrijpen, parkeervergunningen en steeds hogere tarieven.
Resultaat? Mensen die hun auto echt nodig hebben betalen dubbel: kilometerheffing én duur parkeren.
Het huidige systeem werkt. Wat niet kapot is, moet je niet repareren.
werf76 zegt
Rekeningrijden maakt auto rijden echt niet goedkoper. Mogelijk voor de mensen tot 15000km per jaar ofzo. Er gaat gewoon veel meer geld naar de overheid. Plus dat je zo’n kast in je auto hebt.
727pk zegt
Jij laat je mobiel altijd thuis, als je op stap gaat?
mashell zegt
Er is geen fiscale unie in de EU dus Europese belastingen gaan er niet komen.
En inderdaad moet het bezit niet te goedkoop worden, daarvoor is het land te dicht bevolkt.
mashell zegt
Vreemd conclusie van dit onderzoek. Als de ongevallen kosten het verkeer zo duur maken dan zou je daar willen reduceren. Bijvoorbeeld de bromfiets met hoge ongeval kosten uit te faseren. Ook lijkt het onderzoek er aan voorbij te gaan dat mensen rijden om daarmee een economische bijdrage te leveren, naar de supermarkt of naar het werk is gewoon een economische bijdrage leveren.