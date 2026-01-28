Toyota geeft 1 miljoen kilometer garantie op EV-batterijen!

Moet je wel 100.000 kilometer per jaar rijden.

Toyota mag trots zijn op haar betrouwbaarheid. Ook al is de ”onverwoestbare Hilux”-test al heel wat jaren terug, nog steeds zijn Toyota’s onverwoestbaar. Zo scoren zustermerk Lexus en Toyota zelf de eerste en tweede plek in het betrouwbaarheidsonderzoek van de Nederlandse Consumentenbond.

Toyota gelooft ook in de deugdelijkheid van haar elektrische auto’s. Het Japanse merk kondigt vandaag een nieuwe, aanvullende garantieregeling aan. Kopers van de Urban Cruiser, de Toyota C-HR+, de bZ4X (Touring) en de Hilux krijgen aandrijfbatterijgarantie tot een maximale kilometrage van maar liefst 1 miljoen kilometer. Voor de Proace-modellen ligt dit op maximaal 300.000 kilometer, maar dat is onderhuids dan ook geen Toyota, maar een product van Stellantis.

De grote kleine lettertjes

Als iets te goed klinkt om waar te zijn, dan het dat het meestal ook. Bij deze actie van Toyota zitten wat haken en ogen. Zo gaat de aanvullende garantie pas in werking nadat de standaard fabrieksgarantie van vijf jaar en 100.000 kilometer is verstreken. De auto mag ook niet ouder zijn dan tien jaar, gemeten vanaf de eerste registratiedatum.

Tevens moet je Toyota altijd onderhouden zijn door een officiële Toyota-dealer of door een door Toyota erkende reparateur. Doe je dat bij een Toyota-dealer dan krijg je bij iedere onderhoudsbeurt een gratis Battery Care Check. De garantie geldt overigens ook voor batterijdegradatie, maar alleen als deze onder de 70 procent uitkomt. In dat geval is de kans ook relatief groot dat er technisch iets mis is.

Een miljoen of 10 jaar

Dan de belangrijkste voorwaarde van de aanvullende garantie. Het gaat om 1 miljoen kilometer ÓF tien jaar. Dat is een belangrijke toevoeging, zeker als we kijken naar de jaarlijkse kilometrage van Nederlandse particuliere EV-rijders. Volgens cijfers van het CBS over 2024 rijden deze mensen gemiddeld 14.800 kilometer per jaar. Zakelijke rijders halen gemiddeld 20.300. Over tien jaar komt dat neer op zo’n 148.000 en 203.000 kilometer.

Kortom, die miljoen kilometer lijkt een arbitrair cijfer dat ook de helft lager of tien keer zo hoog had kunnen zijn. Feit is immers dat heel, heel weinig mensen dat aantal halen. Misschien dat een enkele taxichauffeur eraan komt, maar anders houdt de garantie op de batterij voor het merendeel van de Toyota-rijders dus bij tien jaar op. Iets wat overigens evengoed heel netjes is.

Op de rest van de Toyota zit trouwens ook tien jaar garantie, maar is de kilometrage wel wat dichterbij de realiteit. De EV’s hebben een fabrieksgarantie maximaal 200.000 kilometer. Heel fijn dat je batterij dan nog garantie heeft, maar als de elektromotor er na die 200.000 kilometer mee stopt, heb je er vrij weinig aan.