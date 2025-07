En de reden waarom BYD subsidie stom vindt is vanuit het merk gezien eigenlijk heel logisch.

Het Chinese merk BYD timmert wereldwijd aan de weg met zijn volledig elektrische en hybride auto’s. Hier in Nederland kennen we vooral de volledig elektrische auto’s en daar gaat het hier dan ook om. In Europa zou BYD het liefst de markt overspoelen met Chinese stekkerbakken. Al dan niet gewoon in Europa (Hongarije) of Turkije gebouwd.

Aan de andere kant van de Noordzee ligt een land dat voorheen onderdeel was van de Europese Unie. Nu doen ze alles zelf. Maar ondanks dat de Green Deal van Timmermans in Groot Brittannië niet geldt, willen ze ook daar hun steentje bijdragen aan het milieu. Dus ook hier wordt elektrisch rijden gestimuleerd, met een subsidie uiteraard.

BYD vindt subsidie voor EV’s stom

Waar je zou denken dat een merk als BYD enthousiast zou zijn is het tegendeel het geval. BYD noemt de voorgenomen subsidie stom, dom, te laat en te weinig.

De Britse overheid kondigde vorige week aan om 650 miljoen pond (745 miljoen euro) uit te trekken om de aankoop van elektrische auto’s te stimuleren. Ideaal voor een grote speler als BYD die dat soort auto’s bouwt.

Het probleem is dat volgens de Minister van Transport Lillian Greenwood (what’s in a name) het merk niet in aanmerking gaat komen voor subsidie. Fabrikanten moeten namelijk aan minimale milieunormen gaan voldoen. Als je die EV bouwt in een fabriek waar de elektriciteit uit een vieze kolencentrale komt, dan heeft die auto geen recht op subsidie.

BYD noemt het een grap

CEO van BYD Wang Chuanfu noemt daarom de subsidies stom. Hij vindt het een grap. Zijn vice-president Stella Li voorspelt ook dat het beleid de verkoopcijfers niet gaat beïnvloeden. BYD trekt zich er niks van aan en gaat stug door met zijn expansie in Europa en creëert, net als andere Chinese merken, desnoods zijn eigen subsidies.

Het succes van de Chinese auto is niet te stoppen met dit soort achterdeur importbeperkingen, zoals de grootste producent van elektrische auto’s ter wereld deze voorwaarden voor de subsidie op EV’s bestempelt.

BYD geeft aan gewoon de Europese markt te overspoelen met hun auto’s en als ze straks in Europa worden gebouwd dan is er toch geen houden meer aan. Als binnenkort alle wagenparkbeheerders in de Europese Unie verplicht elektrische auto’s moeten aanschaffen dan is er markt genoeg. Dan verkopen ze die auto’s toch wel. De cijfers geven de Chinezen gelijk, want waar de hele Europese automarkt in mineur is, winnen de Chinese merken juist marktaandeel.