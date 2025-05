Toyota-baas: hybrides zijn schoner dan EV’s

Het lijkt er nog steeds op dat Toyota met tegenzin EV’s maakt.

Akio Toyoda, kleinzoon van de oprichter, voormalig CEO en tegenwoordig bestuursvoorzitter van Toyota, is een man die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Zo laat hij duidelijk merken dat hij een voorkeur heeft voor auto’s die herrie maken en naar benzine ruiken.

In datzelfde interview deed Toyoda nog een interessante uitspraak. Dit ging over hybrides. Toyota is altijd hét merk geweest van de hybrides en is pas heel laat met EV’s begonnen. En daar heeft Toyoda geen spijt van.

“We hebben zo’n 27 miljoen hybrides verkocht. Deze hybrides hebben dezelfde impact gehad als 9 miljoen EV’s.” Dat klinkt als een argument voor EV’s, maar Akio vervolgt: “Als we 9 miljoen EV’s hadden gemaakt in Japan, was de CO 2 -uitstoot gestegen in plaats van gedaald. Dat is omdat Japan afhankelijk is van thermische centrales voor stroom.”

Waar Akio natuurlijk op doelt is grijze stroom, die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen of kernenergie. We kunnen zijn uitspraken lastig factchecken, maar in Nederland is de situatie sowieso anders dan in Japan. Bij ons was vorig jaar meer dan de helft van de opgewekte stroom (54%) groene stroom. Hier gaat het verhaal van Toyoda dus niet op.

Akio heeft het al vaak geroepen, maar hij gelooft nog steeds niet in EV’s als dé toekomst: “We moeten naar alle opties kijken en in alle richtingen werken.” Dat is ook wat Toyota doet. Ze maken nog steeds volop hybrides en zijn ook weer bezig een nieuwe generatie waterstofauto’s klaar te stomen. Houdt Toyota daarmee te lang vast aan hun stokpaardjes of is dit gewoon een verstandige strategie? Zeg het maar!

Bron: Automotive News