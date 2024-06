Motor GR Corolla ploft en vliegt in de fik [video]

Zo rij je op de snelweg, zo staat je Toyota GR Corolla in de fik.

Niets is zo hartverscheurend als toekijken hoe je trouwe bolide in de hens vliegt tijdens een nietsvermoedende autorit. In de meeste gevallen is zo’n situatie niet tot in detail gedocumenteerd. Hier wel, want een dashcam heeft uitmuntend geregistreerd hoe het drama is begonnen en geëindigd.

Toyota GR Corolla in de fik video

De eigenaar van een Toyota GR Corolla maakte een normale rit op de snelweg als hij plots merkt dat de auto in de fik staat. Hij ziet zwarte rook achter zich in de achteruitkijkspiegel en via het interieur komt er langzaam rook binnen. De bestuurder doet het enige juiste wat je kunt doen in zo’n situatie. Kalm blijven, de auto langs de kant zetten en de hulpdiensten alarmeren.

Eerst checkt hij nog even onder de aluminum motorkap hoe ernstig de situatie is, maar hij ziet inderdaad dat de Toyota GR Corolla echt in de fik staat. Als je dan geen brandblusser in de buurt hebt is er geen houden meer aan. Het enige wat je kan is machteloos toekijken hoe je speelgoed vergaat in de vlammen.

De brandweer arriveert vrij vlot en voorkomt zo dat de GR Corolla tot de grond toe afbrandt. De driecilinder turbomotor is gesmolten en ook de voorruit heeft het niet volgehouden. In de GR Corolla levert de 1.6 motor 305 pk en 370 Nm koppel. Nou ja, dit exemplaar niet meer dan. Een deel van het interieur, zijkant en achterkant zijn intact gebleven. Het belangrijkste is dat de bestuurder niet gewond is geraakt.

Voorlopig van de Toyota-dealer heeft uitgewezen dat het vermoeden bestaat dat overtollig brandstof langs de cilinder in de turbo terecht is gekomen. Daar zou de brand dan zijn ontstaan. Of dit een pechgeval is, of dat er daadwerkelijk iets mis is met het grotere broertje van de GR Yaris kan nu niet gezegd worden. Voor zover bekend is Toyota zelf geen onderzoek gestart.