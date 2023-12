Deze exotische blokkendoos is niet zomaar een Toyota Corolla

Wil je iets écht unieks rijden, maar iedereen kunnen vertellen dat je gewoon een Toyota Corolla hebt? Dan is deze Toyota Corolla Rumion op Marktplaats echt iets voor jou.

Japanners houden van blokkendozen. Voor de kei car-regels is het een makkelijke manier om veel ruimte te kunnen geven aan een klein platform, en het ziet er nog wel koddig uit ook. Middels auto’s als de Nissan Cube en Kia Soul hebben wij kennis mogen maken met deze carrosserievorm, als een soort frisse tegenwind tegen de midi-MPV’s van weleer. Helaas zonder gigantische successen.

Toyota bB/Scion xB

Toyota had ook zo’n auto. De bB, en nee, de kleine B aan het begin is geen tikfout. Deze auto heet in de volksmond ook wel ‘het broodrooster’. Die hoeven we waarschijnlijk niet uit te leggen.

Het idee is precies zoals we eerder zeiden: qua ruimte voor zijn buitenafmetingen is de bB echt bBriljant. Zo briljant dat ‘ie naar de VS kwam als Scion xB. Het kersverse submerk van Toyota om de Amerikaanse markt van goedkope modellen te voorzien kon een bB-achtige auto goed gebruiken. De Scion xB is een soort cult geworden, en de bB voor de thuismarkt is ook een geinig dingetje van de vroege jaren ’00. Geinig feitje: er was ook de tamelijk bizarre bB Open Deck, een driedeurs pickup op basis van de bB.

Tweede generatie

Vanaf de tweede generatie wordt het een beetje vreemd. De Scion-versie en de Toyota-versie weken compleet los van elkaar. Er komt namelijk een nieuwe Scion xB én een nieuwe Toyota bB, maar het zijn compleet andere auto’s. Om even met die laatste te beginnen: die bleef het meest trouw aan zijn roots. Vierkant, maar toch met iets meer rondingen, maar nog steeds de ietwat broodrooster-esque proporties.

Overigens was de marketing daadwerkelijk dat zowel de bB als xB gericht waren op ‘jonge mannen’. Met terugwerkende kracht zie je het tweetal en denk je daar bepaald niet aan. Je zou je oma er nog vanaf trappen, zeg maar. In Nederland lukte dat toch niet iedereen, want je kon de Toyota bB hier gewoon kopen! Wel als Daihatsu Materia. Voor andere markten kwam ‘ie er zelfs als Subaru, de Dex.

De Scion xB werd dus een compleet andere auto. Tenminste, ook van het model blokkendoos, maar technisch was het een ander model dan de nieuwe bB. De xB werd wat breder en met een iets lagere daklijn. Mocht je nou een Japanner zijn en die proporties nét ietsje mooier vinden dan die van de bB, dan kon je ook gewoon terecht bij de Toyota dealer voor het Japanse zusje van de xB.

Toyota Corolla Rumion

De Scion xB was namelijk een geScionificeerde Toyota Corolla Rumion. Corolla was de naam voor een brede reeks modellen in Japan en de Rumion was een soort ietsje volwassenere versie van de bB. Een Japans-Amerikaans feestje dus, want ons land en Europa sloeg ‘ie over. Gelukkig is er de wondere wereld van het importeren.

Je kunt namelijk deze Toyota Corolla Rumion zo van Marktplaats plukken! Iemand heeft ‘m al geïmporteerd en op kenteken gezet, sterker nog, de verkoper rijdt er dagelijks mee. Als obscure praktische daily driver best een kek ding én je kan iedereen gewoon vertellen dat je een Toyota Corolla rijdt. Je hebt nooit gezegd welke…

Super CVT

Zo exotisch als de Toyota Corolla Rumion is in Europa, zo normaal is de aandrijflijn. De basismotor was een 1.5 liter viercilinder met 110 pk. Deze Rumion heeft echter de absolute topmotor, de crème de la crème van Rumion-land. Dat was de 2ZR-FAE 1.8 liter VVT-i viercilinder. Deze had een heuse 136 pk. Bovendien is dit een 1.8S. Elke variant had een ietwat optimistisch genoemde Super CVT-i versnellingsbak, maar de 1.8S had een sequentiële zeventraps versie van die CVT waarmee je zelf kan schakelen middels schakelflippers.

Modificaties

De Toyota Corolla Rumion op Marktplaats is niet helemaal standaard meer. Hij ligt lager op de weg dankzij een RSR-schroefset. Laat de Toyota-naafkapjes op de wielen je niet misleiden, dit zijn 18 inch Nissan-velgen. De optionele Rays Forged-velgen van een 350Z, welteverstaan. Dan maak je wel gelijk de blits in de Facebookgroep OEM wheels on other makes and models. De koplampen zijn op maat gemaakte units met Xenon-pitten en je mag genieten van een Android-autoradio.

Onderhoud?

Het apparaat komt uit 2008 en heeft slechts 133.500 kilometers achter de kiezen. Het nadeel van een exotische auto als deze Toyota Corolla Rumion is dat Europese Toyota-dealers er wellicht niks van snappen. Toch hebben wij het idee dat je niks te vrezen hebt. Deze 1.8 heeft ook in de Auris gelegen en de basis is van de Corolla E150 sedan, die wij ook nog hebben gekregen. Onderhuids is het dus helemaal niet zo exotisch.

Bovendien heeft Toyota een sterke reputatie qua betrouwbaarheid en helpt de verkoper je op weg om je zorgen te verminderen. Zo is de kilometerstand slechts 133.500 kilometer en zijn er recent nieuwe banden en remmen onder gekomen.

Kopen

Dat alles heeft wel zijn prijs, namelijk 7.999 euro. Aan de andere kant, er staat één andere Corolla uit ’08 op Marktplaats en die is duurder. Wetende dat je met deze Rumion nog voldoende jaren plezier hebt, kan het een leuk exotisch snoepje verkleed als zeer praktische mini-MPV zijn. Koop dan!