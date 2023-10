Trage Stroll komt door auto, niet door Stroll

Aldus Aston Martin. Het feit dat de trage Stroll hopeloos achterloopt op zijn teammaat, is de schuld van Aston Martin en niet die van Lance Stroll.

Er zijn op dit moment drie coureurs die echt hopeloos achter lopen ten opzichte van hun teammaat. Verstappen maakt op dit moment carne picada van Sergio Pérez en Alexander Albon maakt hamburgervlees van Logan Sargeant. Nu is Verstappen bijzonder goed (oranje bril!) en Logan Sargeant een redelijke nieuwkomer.

Maar het feit dat Lance Stroll zover achter staat op Fernando Alonso is eigenlijk onvergeeflijk. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is namelijk 42, terwijl Lance Stroll nu 24 is. Precies de goede leeftijd om met jeugdige bravoure de oude vos van de troon te stoten. Stroll komt echter niet eens in de buurt.

Trage Stroll

Aanvankelijk konden we Lance niet de schuld geven. Hij was immers met een blessure het seizoen aangevangen. Dus de eerste paar matige races vergaven we hem. Het probleem is dat er eigenlijk geen echte solide race tussen zat in vergelijking met wat Alonso liet zien.

Lance Stroll rijdt door een bocht, uiteraard achter Fernando Alonso.

Volgens Aston Martin komt dat niet door Lance Stroll, maar door de auto. Lance Stroll vindt de achterzijde van de AMR23 te los. Alonso – toch bekend als de onderstuurkampioen – kan hier wel goed mee overweg, Stroll niet. net als de Red Bull RB19 heeft de Aston Martin een vrij stabiele neus, maar is de achterzijde juist wat wispelturiger. Premium coureurs kunnen hier goed mee omgaan, maar sommigen – zoals Lance Stroll – vinden dit lastig.

Wat vind de baas?

Mike Krack – de teambaas van Aston Martin Racing – bevestigt dat Lance er inderdaad wat moeite mee heeft. Hij vindt echt er dat Stroll duidelijk moet aangeven wat er precies met de auto aan de hand is. Dan kunnen de engineers het doelgerichter oplossen.

Ik denk dat het eerst bewezen moet worden. Het feit is nu eenmaal dat hij minder competitief is en we moeten begrijpen hoe dat komt. We hebben vermoedens en indicaties. Dat is waar Lance aan refereert, denk ik. Dan moeten we de genoemde veranderingen maken aan de auto. Het is dan wel zaak dat als de verandering wordt doorgevoerd, Lance ook verbetert. Mike Krack, zegt dat Lance beter kan maar ook weer niet echt.

Speciaal voor Lance

Nu is het bekend dat Aston Martin na de zomerstap niet meer het tweede team is qua snelheid zoals dat in het begin het geval was. In de tussentijd zijn McLaren, Ferrari en Mercedes langzij gekomen. Nog altijd weet Fernando Alonso geregeld punten te halen en goed te kwalificeren, terwijl Stroll geregeld Q2 niet haalt en buiten de punten finisht.

Ook kun je zo tot een ietwat vervelende conclusie komen. De vader van Lance, Lawrence Stroll, heeft Aston Martin (zowel het merk als het F1-team) gekocht voor zijn zoon. En nu is het een oude rot die ‘m alle kanten van het circuit laat zien.

Via: Autosport

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Kan Lance Stroll er echt helemaal niets meer van? Of is Fernando Alonso gewoon zeldzaam goed? Laat het weten, in de comments!