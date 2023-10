Ook bedrijfswagens krijgen een sportieve badge

Goed nieuws: een sportieve badge op een bedrijfswagen. Waarom ook niet!

Bedrijfswagens zijn in de meeste gevallen vrij nuchter. Ze zijn immers bedoeld om mee te werken en niet zozeer de innerlijke Bokito te sussen. Je hoeft er niet de blits mee te maken en niemand verwacht aansprekende sportieve prestaties ervan.

Er zijn af en toe wel een paar snelle bedrijfswagens geweest, maar dat bleef vaak beperkt tot een concept of kleine serie productieauto’s. Behalve met pick-ups. Dan durven fabrikanten het wel in productie te nemen.

Voor vandaag hebben we de Toyota Hilux GR Sport II voor je. GR staat voor Gazoo Racing en is het label voor alle sportieve Toyota‘s. De Toyota Hilux GR Sport II is sportief zoals dat in is bij pick-ups sinds de Ford F-150 Raptor: de auto is verhoogd in plaats van verlaagd en bedoeld voor het ruigere terrein.

Sportieve badge op een bedrijfswagen

De extra hoogte valt redelijk mee met slechts 20 millimeter, maar hey, elk centimetertje telt. Belangrijker voor de verbeterde stance is de spoorbreedte. Deze is namelijk toegenomen en flink ook. Voor is deze 14 centimeter groter en achter zelfs 15 centimeter. Waarschijnlijk in vergelijking met het standaardmodel van de Hilux dat geen wielkastverbreders heeft.

Uiteraard zijn er nieuwe banden: echte all-terrain banden die op asfalt lekker sponzig zijn en een extreme herrie maken. Maar hey, da’s wel lekker als je een keer de blubber in moet, dan heb je ineens de goede banden bij je. Dankzij de toegenomen hoogte en de grotere banden is de aanloophoek aan de voorzijde nu 30 graden in plaats van, eh, 29 graden.

Met nieuwe monotube-dempers is de wegligging op het onverhard een stuk beter. Daarnaast is de remmerij flink aangepast. Voor krijg je grotere schijven en klauwen. Aan de achterzijde heeft de Hilux – geloof het of niet – nog trommelremmen! Dat is nu aangepast met een setje schijven.

Meer power?

Ondanks alle upgrades is de motor niet aangepast. De viercilinder dieselmotor levert 201 pk en 500 Nm en is gekoppeld aan een zestraps automaat. Zonde. In Australië is er een ‘power pack’ voor, dan ga je naar 225 pk en 550 Nm.

Uiteraard is de Toyota Hilux GR Sport II ook een auto die prettiger op het netvlies ligt. Dus krijg je het complete assortiment om de auto stoerder te maken. Denk aan de gaasgrille, treeplanken, rede remklauwen, zwarte spiegelkappen, zwarte wielkastverbeders en ga zo maar door.

In het interieur ging Toyota nog eventjes verder met de Hilux GR Sport opleuken. Er zijn diverse GR-logo’s en de gordels zijn in het rood uitgevoerd. Da’s heel erg sportief en kost nog een godsvermogen bij Porsche. Niet sportief maar wel lekker is het 8-inch infotainmentscherm met Apple CarPlay en Android Auto.

Meer lezen? Dit zijn 13 snelle bedrijfswagens!