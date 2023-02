Lance Stroll betrokken bij fietsongeluk, moet testdagen missen

Geen lekker begin van het seizoen voor Lance Stroll.

Rijden in een Formule 1-auto lijkt gevaarlijk, maar eigenlijk is fietsen veel gevaarlijker. Er zijn al meerdere Formule 1-coureurs die een fietsongeluk hebben gekregen. Vorig jaar werd Fernando Alonso bijvoorbeeld van de sokken gereden, vlak voor de start van het seizoen.

We zijn een jaar verder en je gelooft het niet, maar zijn nieuwe teamgenoot Lance Stroll heeft nu ook ongeluk gehad met zijn fiets. Het team van Aston Martin laat in een persbericht weten dat Lance een ongelukje had toen hij aan het trainen was op de fiets. Dit gebeurde in Spanje.

Het was gelukkig geen ernstig ongeluk, maar hij heeft toch wat verwondingen opgelopen. Aston Martin niet in detail over wat er precies gebeurd is en wat Lance Stroll mankeert, dus hier moeten we het even mee doen.

Door het fietsongeluk kan Lance Stroll in ieder geval niet deelnemen aan de testdagen, zo laat het team weten. Die staan later deze week op de kalender. Van 23 tot 25 februari zullen de F1-auto’s voor het eerst in actie komen in Bahrein.

Tijdens de testdagen zal het dus vooral aankomen op Alonso en wellicht springt een van de reservecoureurs nog bij. Dat zijn Stoffel Vandoorne en regerend Formule 2-kampioen Felipe Drugovich.

De eerste race van het seizoen is ook al bijna, namelijk volgende week. Of Lance Stroll dan wel in actie kan komen is nog niet bekend. Zodra hij weer opgeknapt is krijgen we dat ongetwijfeld te horen.