Snelle Model S Plaid nu nóg sneller op de sprint

Want dat is wat de Model S Plaid nodig had: nog meer sprintvermogen.

Vroeger lazen we met zijn allen de Sport Auto om te kijken hoe snel een Porsche 911 Turbo, Nissan Skyline GT-R of Jaguar XJ220 op de Nordschleife was om te bepalen hoe snel de auto is. In Japan gebruikten ze daar Tsukuba voor. Tegenwoordig zijn het dragraces die je overal op YouTube ziet. Da’s niet raar: met de concentratiespanne van de kijkers van tegenwoordig moet het ook niet veel langer duren.

Het komt Tesla op zich niet verkeerd uit, want hun auto’s excelleren op de sprint. Zelfs de meest basis-Tesla die uit de fabriek komt rollen is namelijk echt heel erg rap. Maar de snelste is de Model S Plaid. En die is nog nog sneller.

De auto in kwestie is een project van Bisi Ezerioha. Mocht je hem niet kennen, Bisi is een absolute held. Normaal gesproken maakt hij vaan doodgewone auto’s bizar snelle projectielen. Hij is bijvoorbeeld de man achter de Honda Odyssey met 1.000 pk (op de voorwielen!!!), deze Honda Civic met 1.000 betrouwbare pk’s en de Porsche 935 K3V.

Bisimoto Model S Plaid

Nu is de beste man achter Bisimoto terug met deze snelle Tesla Model S Plaid. Bisimoto werkt samen met Unplugged Performance, die de afgelopen jaren al flink wat Tesla’s hebben aangepakt, zowel technisch als optisch. De wielen zijn van Unplugged Performance, de UP-03’s. Deze meten de ideale maat voor de Model S, die je gek genoeg af fabriek niet kan krijgen: 20 inch. De velgen zijn lekker licht en voorzien van Toyo R888R-plakrubber, 305 breed achter en 275 voor.

Verder is de Tesla flink verlaagd en zijn er camberplates om de wielen perfect af te stellen voor de dragrace. Om deel te mogen nemen aan dragraces moeten de snelle Model S Plaid van Bisomoto voldoen aan een paar veiligheidseisen. Zo is er een remparachute en sleepoog, wat verplicht is om deel te mogen nemen aan de NHRA- en IHRA-wedstrijden waarin Bisimoto aan gaat deelnemen.

Eerste winst al behaald

Over tijden wordt nog niet uitgebreid gesproken. Wel dat de auto in 6 seconden een achtste mijl heeft afgelegd. De Tesla rijdt dan al 114,87 mph. Dat is meer dan 183 km/u. In zes seconden! Dat was een winst van drie tienden ten opzichte van de auto met de standaardwielen. Dus een iets lichtere velg met bredere band doet dus wonderen.

Uiteraard gaan er nog vele modificaties volgen om de auto nog sneller te maken. Via een serie op YouTube kun je die allemaal volgen. Uiteraard zit kersvers Tesla-eigenaar @nicolasr klaar om dezelfde modificaties uit te voeren op zijn nieuwe Model S in de Autoblog Garage!

Meer lezen? Dit zijn 12 bizarre elektrische supercars op een rij!